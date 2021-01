Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκτακτη σύσκεψη για τις μεταλλάξεις

Σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας συγκάλεσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας έχει συγκαλέσει στις 13:30, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας

Στη σύσκεψη που θα έχει ως αντικείμενο το συντονισμό και την ενίσχυση της γονιδιωματικής επιτήρησης με τη λειτουργία πανελλαδικού δικτύου που παρακολουθεί και αναλύει τις μεταλλάξεις και παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2, θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) Δημήτρης Θάνος, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και οι Καθηγητές Σωτήρης Τσιόδρας, Γιώργος Σουρβίνος, Δημήτρης Παρασκευής και Γκίκας Μαγιορκίνης.