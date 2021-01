Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: Τι δείχνουν τα λύματα για τους φορείς του ιού στην Αττική

Τι είπε ο καθηγητής αναλυτικής χημείας στο ΕΚΠΑ για την διασπορά του κορονοϊού μετά και το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Για την κατάσταση στα λύματα της Αττικής και την διασπορά του κορονοϊού μετά και το άνοιγμα του λιανεμπορίου μίλησε ο καθηγητής αναλυτικής χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης.

«Εμείς κάνουμε υπολογισμό προβλεπόμενων φορέων και όχι κρουσμάτων. Υπολογίζουμε από το ιικό φορτίο τόσο συμπτωματικούς, όσο και ασυμπτωματικούς. Ο επιπολασμός που υπολογίζουμε είναι της τάξεως του μισού τα εκατό. Δηλαδή περίπου 20.000 φορείς μόνο στην Αττική», σημείωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Αν για κάποιο λόγο δούμε απότομη αύξηση τότε αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγάλη διασπορά», υπογράμμισε ο κ. Θωμαΐδης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί μετά και το άνοιγμα της αγοράς.

«Το άνοιγμα της αγοράς δεν φαίνεται να έχει επιβαρύνει την κατάσταση. Θα περιμένουμε όμως να δούμε και τα στοιχεία μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να έχουμε πλήρη εικόνα», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, Νίκος Σύψας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό και στην εκπομπή «Σήμερα» είχε τονίσει πως «εάν η ''σκάσει'' η Αθήνα, θα έχουμε πολύ άσχημη τροπή».