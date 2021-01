Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σύψας: Αν “σκάσει” η Αθήνα θα έχουμε πολύ άσχημη τροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καμπανάκι" από τους ειδικούς για την κατάσταση στην Αττική και την πορεία της πανδημίας. Τι λένε για τους εμβολιασμούς και το ενδεχόμενο τρίτου κύματος πανδημίας.

Τις ανησυχίες του για την επιδημιολογική κατάσταση στην Αττική εξέφρασε και ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας.

Σημειώνοντας ότι ο δείκτης θετικότητας στο κέντρο της Αθήνας είναι πάνω από 4, εξήγησε ότι υπάρχει φόβος για την διασπορά. Ως εκ τούτου χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση και επιτήρηση, προειδοποίησε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Αν «σκάσει» η Αθήνα θα έχουμε πολύ άσχημη τροπή, τόνισε, και ανέφερε πως δεν έχει περάσει ακόμα ο κίνδυνος, ότι είναι εδώ ο ίος και ότι δεν αποκλείεται νέο 3ο κύμα.

Ο καθηγητής υπογράμμισε πως για να έχουμε καλό καλοκαίρι δεν πρέπει να έχουμε ατύχημα. «Αν έχουμε ατύχημα στην Αττική τα πράγματα θα πάνε άσχημα για όλο τον χρόνο» σημείωσε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως αν αυξηθούν απότομα οι εισαγωγές στις εντατικές τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά και ότι αν αυτό γίνει θα γίνει ξαφνικά όπως έγινε και στον Μπέργκαμο. «Είμαστε κοντα στο να κόψουμε το νήμα νικητές, ας κάνουμε υπομονή» υπογράμμισε ο κ. Σύψας.

Αναφερόμενος γενικά στην πορεία του κορωνοιού στην χώρα μας, ο κ. Σύψας υποστήριξε ότι είμαστε σε μια σταθεροποίηση, δηλαδή δεν έχουμε αύξηση κρουσμάτων αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάνω απο 5000 ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα και τα μισά είναι στην Αττική.

Ο κ. Σύψας πρόσθεσε επίσης ότι όσο παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας την νύχτα τόσο το καλύτερο, ενώ επιβέβαιωσε πως σήμερα θα συζητηθεί στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων το άνοιγμα των γυμνασίων- λυκείων αναφέροντας πως το πιο λογικό είναι να ανοίξουν 1η Φεβρουαρίου. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι είναι υψηλού κινδύνου το άνοιγμα αυτό γιατί τα παιδιά σε αυτές τις βαθμίδες συμπεριφέρονται σαν ενήλικες.

Έπειτα ο κ. Σύψας εξήγησε πως η εστίαση δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες. Θα ανοίξει μεν αλλά όχι πρώτη, σημείωσε εξηγώντας πως δυστυχώς αποτελεί αιτία υπερμετάδοσης. Ο ίδιος επεσήμανε ότι δεν είναι δεδομένος ο εμβολιασμός με εμβόλια ενώ σχετικά με την διαδικασία στην Ελλάδα είπε πως δεδομένου των συνθηκών είμαστε πάρα πολύ καλά. Τέλος, αναφορικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού είπε πως θα επιβληθεί από την ίδια την ζωή καθώς πολλές δραστηριότητες θα το χρειαστούν.

Γώγος: Υπάρχει " θέμα" στην Αττική και απαιτείται προσοχή

«Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από την αρχή της επιβάρυνσης έχουμε, σαφή ύφεση και στον αριθμό κρουσμάτων και στις δύσκολες παραμέτρους», δήλωσε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο παθολόγος Λοιμωξιολόγος, καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος.



Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για την Αττική, λέγοντας ότι «υπάρχει ένα θέμα στην Αττική», επισημαίνοντας ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. «Μπορούμε να επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, ελεγχόμενη», υπογράμμισε ο κ. Γώγος, λέγοντας ότι ήδη μετά το άνοιγμα των καταστημάτων διαπιστώνεται μια επιβάρυνση στην κυκλοφορία. Για το εμβόλιο, σημείωσε ότι, πράγματι, υπάρχουν προβλήματα που οφείλονται στην έγκριση και παράδοση. Όπως εξήγησε, «υπάρχει ένα θέμα στις πρώτες ύλες, καθώς η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη. Υπερεκτιμήθηκε η δυνατότητα παραγωγής, παρότι έγιναν μεγάλα βήματα». Επιπλέον, «όταν ήρθε η εξάντληση στην παραγωγή δυσκόλεψε η προμήθεια».

Όπως είπε, όλα τα εμβόλια που παράγονται παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, είναι ασφαλής. Υπογράμμισε, ότι δεν υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες και ήδη έχουν χορηγηθεί εκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως, χωρίς πρόβλημα. Ενώ όπως είπε, «φαίνεται να έχουμε μεγάλη ανοσοποιητική ικανότητα». Τέλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος πως τους επόμενους μήνες θα έρθουν και εμβόλια από άλλες εταιρείες (moderna, astrazeneca) τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσταση.

Σαρόγλου: Για τουλάχιστον δύο μήνες δεν πρέπει να στηριχθούμε σε προστασία από τα εμβόλια

Απαισιόδοξος, όσον αφορά τον ρυθμό εμβολιασμού, εμφανίστηκε ο , καθηγητής Παθολογίας -Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Γιώργος Σαρόγλου. Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 είπε ότι η καθυστέρηση, που υπολογίζεται σε περίπου μιας εβδομάδας, «δεν νομίζω ότι παίζει ουσιαστικό ρόλο στη γενική προστασία της χώρας μας έναντι του COVID19».

Πρόσθεσε, ότι «για τους επόμενους 2 μήνες θα πρέπει να στηριχτούμε στα κλασσικά μέτρα δηλαδή, κοινωνική αποστασιοποίηση, μάσκα και όλα αυτά που παγκοσμίως αναφέρονται». Σημείωσε, ότι η χώρα μας «είναι ένας σχοινοβάτης που είναι πάνω σε τεντωμένο σχοινί. Από τη μια πλευρά είναι η οικονομία, να μην πτωχεύσουμε και από την άλλη οι κανόνες δημόσιας Υγείας». «Αν δεν ισορροπήσουμε», όπως είπε, «θα πέσουμε».



Για κάθε άνοιγμα που γίνεται, τόνισε, πρέπει να υπάρχει και ένα αντάλλαγμα. Πιο συγκεκριμένα, «για τα χιονοδρομικά θα πρέπει να επιστρέφουν την ίδια μέρα οι εκδρομείς, όχι ανοιχτά ξενοδοχεία και εστίαση. Για τα σχολεία, να ανοίξει η τρίτη Λυκείου, αλλά με τεστ σε καθηγητές και ενδεχομένως μαθητές. Στα ΟΠΑΠ να γίνονται τεστ σε υπαλλήλους και πελάτες». Όπως τόνισε, πρέπει ότι ανοίγει να υπάρχει και μια προϋπόθεση ισορροπίας.



Εκτίμησε, ότι ακόμη, η χώρα μας μετρά δεκάδες νεκρούς καθημερινά σχεδόν 250 την εβδομάδα, δηλαδή 750 τον μήνα. «Για αυτό αγωνιούμε», σημείωσε. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι «δεν είναι απλό πράγμα ο εγκλεισμός, ακόμη και για λόγους υγείας», ενώ όπως είπε, «υπάρχουν άνθρωποι που παραμερίζουν χρόνια νοσήματα λόγω της πανδημίας». «Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ιός είναι εδώ και πρέπει όσο μπορούμε να εφαρμόζουμε κατά χιλιάδες φορές έχουμε ακούσει», συμπλήρωσε.