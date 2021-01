Πολιτική

Γεννηματά: να έρθει στη Βουλή το πρόγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την οικονομία παρουσίασε η επικεφαλής του κατά τη διαδικασία ελέγχου της κυβέρνησης.

Την κορυφαία διαδικασία ελέγχου της κυβέρνησης, δηλαδή τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, αξιοποιεί από νωρίς το πρωί το Κίνημα Αλλαγής για το ζήτημα της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Είναι η μεγαλύτερη και τελευταία ευκαιρία για τη χώρα και η κυβέρνηση δεν έχει λευκή επιταγή για το διαχειριστεί, διότι αφορά το μέλλον της χώρας και όχι το μέλλον της κυβέρνησης», είπε πριν από λίγο η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «μιλάει για μεταρρυθμίσεις, αλλά στην ουσία προωθεί κατεδαφίσεις». Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ζήτησε να έρθει στη Βουλή το ελληνικό πρόγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης

«Η ΝΔ δεν μπορεί να δώσει λύσεις με προοπτική και η κυβέρνησή της οδηγεί σε οπισθοδρόμηση. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Είναι ο προοδευτικός δρόμος που δείχνει το Κίνημα Αλλαγής», είπε η Φώφη Γεννηματά, σημειώνοντας ότι το Κίνημα Αλλαγής έχει παρουσιάσει τις προτάσεις του, που επεξεργάστηκε επιτροπή με επιστήμονες, ειδικούς και πολιτικά στελέχη με μεγάλη γνώση και εμπειρία και έπειτα από διάλογο με τους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων.

Στόχος δικός μας είναι κανένα ευρώ, χωρίς αναπτυξιακή διάσταση, κανένα ευρώ, χωρίς κοινωνική ανταποδοτικότητα, είπε η Φώφη Γεννηματά και τόνισε ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πλέον το έλλειμμα πόρων αλλά το έλλειμμα ολοκληρωμένης ουσιαστικής και προοδευτικής πολιτικής, από την πλευρά της κυβέρνησης της ΝΔ.

«Στόχος μας είναι μια νέα αντίληψη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Την εκφράσαμε με τις προτάσεις που παρουσιάσαμε από τον Σεπτέμβριο. Εμείς μιλάμε για ανάπτυξη με ισχυρή κοινωνική προστασία, μιλάμε για τις ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, μιλάμε για την οικονομία που διασφαλίζει την εργασία. Δίνουμε έμφαση στη μετάβαση στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία αλλά με παραγωγή στον τόπο μας και εξαγωγές», είπε η κ. Γεννηματά και τόνισε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι οι επενδύσεις που δίνουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική παραγωγή.

«Για εμάς μεγάλα έργα δεν σημαίνουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ευκαιρίες για τις ΜΜΕ με συμπράξεις, κοινοπραξίες και ειδικά κίνητρα. Στρατηγικός μας στόχος είναι η πλήρης απασχόληση», ανέφερε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και τόνισε ότι «τα 70 δισ. που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την ανασυγκρότηση της χώρας, πρέπει να αφορούν τους πολλούς». Η κ. Γεννηματά ιεράρχησε τις κατανομές που πρέπει να γίνουν ως εξής:

πρόσθετα άμεσα μέτρα για να μείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να διατεθεί περίπου το 20% του προγράμματος.

μέτρα κυρίως φορολογικά και θεσμοθέτηση κινήτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας, μέσα σε μια 2ετία από τώρα, με το 10% του Προγράμματος, με την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

ολοκλήρωση δημόσιων και κοινωνικών υποδομών αλλά και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, μέσα σε μια 3τία από τώρα, με το 20% των πόρων του προγράμματος.

κύριο βάρος στις επενδύσεις με στροφή στην παραγωγή, στην ανασυγκρότηση του αναπτυξιακού μοντέλου, στη μεταποίηση, στον τουρισμό, τη στήριξη για το μετασχηματισμό των ΜΜΕ, την αγροτική οικονομία, μέσα σε ένα 4ετές πρόγραμμα, με το 50% των πόρων του προγράμματος.

Βασική επιδίωξη, τόνισε επίσης η Φώφη Γεννηματά, πρέπει να είναι κατάργηση των στόχων για τα υπερπλεονάσματα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να διατεθεί το 1% του ΑΕΠ για τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες και τη στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

«Το δικό μας πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης διασφαλίζει την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, αντιμετωπίζει τα προβλήματα δομικά και όχι διαχειριστικά και στηρίζεται σε διαρθρωτικές αλλαγές, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και τους αναγκαίους εκσυγχρονισμούς», είπε η κ. Γεννηματά, σημειώνοντας ότι η αρχή πρέπει να γίνει από το κράτος με την αποκομματικοποίησή του, την αξιοκρατία παντού και την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, με τη διαφάνεια και την ουσιαστική αποκέντρωση. Έμφαση πρέπει να δοθεί εξάλλου στα συστήματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επανένταξης των ανέργων που είναι κλειδί για την εποχή που έρχεται.

Ιδίως, ζήτησε το τραπεζικό σύστημα να απελευθερωθεί από το βραχνά των κόκκινων δανείων και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της οικονομίας, με μία ενιαία band bang, με τη συμμετοχή κράτους, ιδιωτών και τραπεζών.

Υπογράμμισε, εξάλλου, την ανάγκη νέας ρύθμισης για τις εργασιακές σχέσεις ώστε να μην είναι οι εργαζόμενοι το εύκολο θύμα και το κράτος να εγγυηθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο της ψηφιακής εποχής, με εργαζόμενους καταρτισμένους, ασφαλείς, με αξιοπρεπείς αμοιβές και δικαιώματα.

Αναφορικά με το φορολογικό σύστημα, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, είπε ότι απαιτούνται αλλαγές που θα κλείνουν την πόρτα της φοροδιαφυγής, που θα δημιουργούν βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, που θα στηρίζει την επένδυση και την απασχόληση και θα αξιοποιεί τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, για ισχυρό κοινωνικό κράτος που δεν θα αφήνει κανένα μόνο του.

«Προϋπόθεση για την επιτυχία της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων είναι η διαφάνεια στη διαχείρισή τους, να καταργηθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Ιδιαίτερα για τις μεγάλες και εμβληματικές επενδύσεις, πρέπει να λύνονται εξ αρχής όλα τα θέματα που σχετίζονται με όρους δόμησης και χρήσης γης. Δεν είναι λύση ούτε για την αποτελεσματικότητα ούτε για τη διαφάνεια, ο πλήρης έλεγχος από το πρωθυπουργικό γραφείο», τόνισε η κ. Γεννηματά και σημείωσε ότι οι απευθείας αναθέσεις που παρακολουθούμε δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τη διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου ανάκαμψης, αντίθετα δημιουργούν τον φόβο για "πάρτι συμφερόντων".

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε να πάνε στις τσέπες των λίγων, τα χρήματα αυτά για να πλουτίσουν περισσότερο», είπε η κ. Γεννηματά και κάλεσε την κυβέρνηση να προσέλθει στη Βουλή για να συζητηθεί το θέμα του προγράμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί τα κονδύλια αυτά είναι ίσως η μεγαλύτερη και η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα και ξεπερνά τη θητεία της κυβέρνησης που δεν έχει λευκή επιταγή για τη διαχείρισή του. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο ούτε για το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε όμως και για τις επιπτώσεις της διαχείρισης της πανδημίας.

«Είναι φανερό ότι είμαστε εκτεθειμένοι στον ιό και τις οικονομικές του συνέπειες αλλά η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, προχωράει με το βλέποντας και κάνοντας την ώρα που η κοινωνία αγωνιά και απαιτεί λύσεις. Ύφεση διψήφια, έλλειμμα στο 14% του ΑΕΠ, μείωση του εργατικού εισοδήματος για το 56% των εργαζομένων που φτάνουν στο 30%», είναι μερικές από τις επισημάνσεις της κ. Γεννηματά που κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συντηρητικές επιλογές, αποσπασματικά μέτρα, διαχειριστικές λογικές», ενώ η κρίση έχει μεγάλη ένταση και παίρνει επικίνδυνες και απειλητικές διαστάσεις. «Σας είχαμε πει πολλές φορές ότι δεν στοχεύσατε στη στήριξη των μικρομεσαίων αλλά δώσατε πόρους στους λίγους και ισχυρούς. Αφήσατε ασύδοτες τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν τους λίγους ισχυρούς πελάτες. Αντί να ενισχύσετε την εργασία προτιμήσατε τα επιδόματα και δεν καταφέρατε να αξιοποιήσετε σημαντικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι από την ΕΕ. Μέσα σε όλα αυξήσατε και τη σπατάλη του κράτους με χιλιάδες μετακλητούς. Παρά τα λάθη και τις αποτυχίες συνεχίζετε με οριζόντια μέτρα που έχουν ολέθριες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία», σημείωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τη δική της ευθύνη, το κόστος πανδημίας μεγαλώνει και ότι οι επιλογές της είναι εντελώς αντίθετες με το ολοκληρωμένο σχέδιο και τις δομικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.

«Με την επίκαιρη επερώτηση που συζητούμε σήμερα, θέλουμε να πυροδοτήσουμε τον δημόσιο διάλογο που σήμερα είναι ανύπαρκτος. Αλλάξετε ρώτα τώρα για να μην βρεθούμε σε δυσάρεστες καταστάσεις που δεν θα έχουν επιστροφή», είπε η κ. Γεννηματά, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση και τόνισε ότι σήμερα υπάρχουν περιθώρια να αξιοποιηθούν οι πόροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και προέκυψαν από την υπερφορολόγηση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η πρόταση της κυβέρνησης, για το ταμείο ανάκαμψης, δεν αφορά τους πολλούς αλλά τους λίγους, απουσιάζει ουσιαστική αναφορά για τις κοινωνικές υποδομές και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Η ΝΔ δεν δίνει λύσεις με προοπτική. Ο δρόμος είναι ο προοδευτικός δρόμος που προτείνει το Κίνημα Αλλαγής: "κανένα ευρώ χωρίς αναπτυξιακή διάσταση και κοινωνική ανταποδοτικότητα επενδύσεις με προστιθέμενη αξία στην ελληνική παραγωγή"», υπογράμμισε η Φώφη Γεννηματά.

«Η κυβέρνηση αδυνατεί ή δεν έχει τη βούληση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των 73 συν 19,5 δις ευρώ για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη με παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση αλλά και ένα άμεσο πρόγραμμα ανάσχεσης της βαθιάς ύφεσης και των κοινωνικών προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία», είπαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής που ανέβηκαν στο βήμα νωρίτερα.

«Τα επόμενα χρόνια η χώρα θα έχει στη διάθεση της πάνω από 90 δις αλλά η κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομική, παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση, την κοινωνική ανάκαμψη. Το ολοκληρωμένο σχέδιο είναι εθνική επιταγή για να μη χάσει η χώρα μια ακόμα ευκαιρία», είπε ο Κώστας Σκανδαλίδης και τόνισε: «Εμείς, πολύ έγκαιρα προτείναμε μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεων της. Αν είχαν γίνει αποδεκτά τότε η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη. Ταυτόχρονα επεξεργαστήκαμε και παρουσιάσαμε το δικό μας ολοκληρωμένο σχέδιο. Σας καλέσαμε να διασφαλίσετε με όρους εθνικής συνεννόησης και κοινωνικής συναίνεσης, την εκπόνηση αυτού του προγράμματος, καθώς το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων υπερβαίνει τη θητεία σας, και προτείναμε συγκεκριμένη ποσοτική και χρονική κατανομή των πόρων. Πέρα από τα άμεσα μέτρα για να μείνει ζωντανή η κοινωνία και η οικονομία καθώς και για την επανεκκίνηση της οικονομίας, προτείναμε μεγάλο μέρος των πόρων να κατευθυνθεί στην ενίσχυση των δημόσιων και κοινωνικών υποδομών, ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική».

Δυστυχώς, είπε ο κ. Σκανδαλίδης, «η παρουσίαση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επιβεβαίωσε την εκτίμησή μας για την αδυναμία και την έλλειψη βούλησης από την κυβέρνηση. Το κλειστό σύστημα εξουσίας του Μαξίμου θέλει να ελέγχει και για τις δικές του στοχεύσεις την όλη διαδικασία. Καμία αποκέντρωση της διαδικασίας αντί για δημοκρατικό προγραμματισμό και τη δυνατότητα συμμετοχής των αναπτυξιακών φορέων στον σχεδιασμό».

«Οι προτάσεις Πισσαρίδη και τα σχέδια Σκυλακάκη δεν είναι πανάκεια. Λείπουν οι μεγάλες τομές με όφελος για την κοινωνία και εξακολουθούν οι συντηρητικές επιλογές και διαχείρισης, business as usual. Πράσινη ανάπτυξη με παραγωγή στον τόπο μας», είπε ο Γιώργος Αρβανιτίδης.

«Ο προϋπολογισμός ήδη φαίνεται να εκτροχιάζεται, η κυβέρνηση αναθεώρησε πολλές φορές τις προβλέψεις της για τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι ακόμη άγνωστο πόσοι πόροι θα απαιτηθούν για την επανεκκίνηση της οικονομίας και φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο ούτε για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ», είπε ο Απόστολος Πάνας και πρόσθεσε: «Σήμερα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ταχεία επανεκκίνηση της οικονομίας, στην ανάπτυξη αλλά δεν υπάρχει, εντούτοις, ολιστικό σχέδιο ούτε και σχεδιασμός ανά κλάδο της οικονομίας».