Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα και μέχρι πότεθα διαρκέσουν.

Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά προβλέπεται να επιδεινώσουν τον καιρό στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιροού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

"Α. Η πρώτη επιδείνωση από το μεσημέρι του Σαββάτου (23-01-2021)κυρίως στα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

1. ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ προβλέπεται να εκδηλωθούν:

Από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (23-01-2021) στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πρόσκαιρα το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο, με εξασθένηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (24-01-2021). Από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (24-01-2021) στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανώς πρόσκαιρα αργά το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο, με εξασθένηση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (25-01-2021).

2. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ:

εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα επικρατήσουν από το Σάββατο (23-01-2021) μέχρι και τη Δευτέρα (25-01-2021) στα πελάγη, που πιθανώς το Σάββατο το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο να φτάσουν τοπικά 9 μποφόρ.

Β. Νέα επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (26-01-2021) από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές αρχικά στα ορεινά και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της βόρειας χώρας, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους."