Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Πιερρακάκης: συνάντηση για το εμβόλιο και το ψηφιακό Κράτος

Τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής δέχθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας επεσήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα των αρμοδιοτήτων του.

Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται το πρόγραμμα εμβολιασμού στη χώρα μας.