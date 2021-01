Life

Ευγενία Δημητροπούλου: Το μονόπετρο και η πρόταση γάμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος" θα ντυθεί νυφούλα. Ποιος παντρεύεται; Όσα αποκάλυψε στην Φαίη Σκορδά.