Spiegel: Αλέξης, ο καλύτερος φίλος της Μέρκελ

Ο μεγαλύτερος οπαδος της Άγκελα Μέρκελ είναι Έλληνας, όπως αναφέρει το Spiegel. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον εστιάτορα Αλέξη Βαΐου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Ολυμπιακή Φλόγα» στο Μπρεμερχάφεν.

Ο κ. Βαΐου, είχε δείξει, μάλιστα, τη συμπάθειά του προς τη Γερμανίδα Καγκελάριο και στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το 2015, με ένα πανό 40 τμ, με το οποίο την προσκαλούσε να επισκεφτεί το εστιατόριό του, με αφορμή επίσκεψής της στην πόλη. Η Μέρκελ δεν είχε πάει τότε στο εστιατόριο, όμως τον είχε καλέσει στο ξενοδοχείο που διέμενε για να τον γνωρίσει.

Από τότε, λοιπόν, και κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, ημέρα των γενεθλίων της Καγκελαρίου, πληρώνει μια μεγάλη καταχώρηση στην εφημερίδα Bild όπου της εύχεται Χρόνια Πολλά.

Τώρα, πέντε χρόνια αργότερα, γράφει το Spiegel, o Αλέξης Βαΐου αισθάνθηκε και πάλι την ανάγκη να υπερασπιστεί την Γερμανίδα πολιτικό. Όταν διάβασε στις αρχές Νοεμβρίου ότι δυο εστιάτορες απαγόρευσαν την είσοδο στα μαγαζιά τους στην Καγκελάριο, επειδή πήρε σκληρά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, εξοργίστηκε.

Ως πράξη αλληλεγγύης αποφάσισε να παραγγείλει ένα κέρινο ομοίωμά της που θα το έχει μόνιμα τοποθετημένο στην «Ολυμπιακή Φλόγα». Μετά από μεγάλη έρευνα το παρήγγειλε στη Σαγκάη για 4.880 δολάρια. Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να το παραλάβει προσωπικά. Όποιος θα θέλει να φωτογραφηθεί με την «Καγκελάριο» θα πληρώνει 5 ευρώ που θα χαρίζονται στα κοινωνικά συσσίτια.