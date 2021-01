Οικονομία

Πότε αρχίζουν ξανά οι πλειστηριασμοί

Η συζήτηση με τους θεσμούς. Ποιοι οφειλέτες βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή». Τι προβλέπεται για την προστασία ευάλωτων δανειοληπτών. Επανεκκίνηση για διαταγές πληρωμής και αναγκαστικά μέτρα.

Του Νίκου Ρογκάκου

Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά διαπραγμάτευση σε επίπεδο επικεφαλής των θεσμών μια δύσκολη διαπραγμάτευση με αιχμή το πτωχευτικό δίκαιο και την διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Ουσιαστικά είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν και τις επόμενες αξιολογήσεις καθώς συνδέονται με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, σε μια περίοδο που οι κίνδυνοι μιας νέας γενιάς Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) είναι ante portas λόγω της πανδημίας.

Η ΤτΕ επεσήμανε στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μια από τις τρεις οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν οι τράπεζες αφορά στο υφιστάμενο ιδιαίτερα μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα ως αποτέλεσμα της πανδημίας και της σταδιακής άρσης των μέτρων αναστολής καταβολής δόσεων των δανείων (moratoria) και των άλλων υφιστάμενων μέτρων προστασίας των δανειοληπτών.

Και μπορεί, όπως αναφέρει η ΤτΕ το Σεπτέμβριο το συνολικό απόθεμα των ΜΕΔ να είναι στο ύψος των 58,7 δισεκ. ευρώ, μειωμένο κατά 14,3% ή 9,8 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2019 (68,5 δισεκ. ευρώ) και ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων στο τέλος του εννεαμήνου του 2020 να είναι 35,8%, έναντι 40,6% στο τέλος του 2019, ωστόσο έρχεται μια νέα «γενιά» κόκκινων δανείων. Η ΤτΕ εκτιμά ένα νούμερο 8 – 10 δισεκ. ευρώ νέων ΜΕΔ το 202 αλλά μένει να φανεί αυτό στην πορεία.

Σε αυτό το φόντο η εκκίνηση του 2021 έχει βάλει το χρονόμετρο των θεσμών να μετρά αντίστροφα καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα και προθεσμίες που θα πρέπει να τηρήσει η ελληνική κυβέρνηση για να τηρήσει δεσμεύσεις και να παραμείνει σε τροχιά για τις εκταμιεύσεις των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα προϊόντος του χρόνου.

Να σημειωθεί ότι για να γίνει λειτουργικός πλήρως ο νέος πτωχευτικός νόμος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις, (50 τον αριθμό). Ουσιαστικά η παραγωγή αυτού του δευτερογενούς δικαίου απαιτεί σημαντική προσπάθεια και πειθαρχία κάτι που αναμένεται να το επισημάνουν οι επικεφαλής των θεσμών κατά την εκκίνηση των συζητήσεών τους την ερχόμενη εβδομάδα με την κυβέρνηση.

Στη σειρά των Αποφάσεων ξεχωρίζει ΚΥΑ με τον αλγόριθμο για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου και το ύψος τους μισθώματος αλλά και το ύψος των εισοδημάτων των οφειλετών για να υλοποιηθεί τυχόν Εξωδικαστικός Συμβιβασμός πριν κάποιος οδηγηθεί κάποιος σε καθεστώς πτώχευσης.

Στη συνέχεια ακολουθεί η Απόφαση για σύσταση του Ιδιωτικού Φορέα Ακινήτων και Επαναμίσθωσης που θα μισθώνει για δώδεκα χρόνια τα σπίτια στους ιδιοκτήτες που τα χάνουν ή θα μπορεί και να τα δίνει στους ιδιοκτήτες για επαναγορά στην αντικειμενική τους αξία. Η απόφαση αυτή είναι αναγκαία για την προσέλκυση επενδυτών για το φορέα αυτό. από το υπουργείο Οικονομικών. Η σχετική προκήρυξη αναμένεται να γίνει στις αρχές Απριλίου.

Είναι προφανές ότι με την έκδοση τω αποφάσεων αυτών ανοίγει ο δρόμος για το πτωχευτικό που περιλαμβάνει βέβαια και πλειστηριασμούς, που είναι το ύστατο μέσο πίεσης. Γι΄ αυτό και την προσεχή Τρίτη, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης θα μπει στο τραπέζι το θέμα των χρονοδιαγραμμάτων αλλά και το πότε θα ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί. Βέβαια η ελληνική πλευρά γνωρίζει καλά ότι με την πανδημία σε εξέλιξη αλλά και σενάρια εκλογών να συντηρούνται οποιαδήποτε συζήτηση για πλειστηριασμούς δημιουργεί πρόβλημα.