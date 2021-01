Life

Μαρία Κίτσου για Μπεκατώρου: Κανείς δε λέει ότι είναι εύκολο να μιλήσεις...

"Όταν η τέχνη εκπληρώνει την αποστολή της και συναντά τη ζωή..." . Η ανάρτηση της ηθοποιού, με αφορμή την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου.

Μία ανάρτηση για τη Σοφία Μπεκατώρου και την πρόσφατη καταγγελία της για σεξουαλική κακοποίηση σε νεαρή ηλικία από αθλητικό παράγοντα, έκανε η Μαρία Κίτσου στο λογαριασμό της στο Instagram.



Η ηθοποιός ως «Ελένη» στις «Άγριες Μέλισσες» έπεσε θύμα βιασμού από τον «Μάνο Βόσκαρη», ενώ σε ένα από τα πρόσφατα επεισόδια, η τηλεοπτική ηρωίδα αποφάσισε μετά από χρόνια να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει για όσα βίωσε στις φυλακές.

Με απόσπασμα από τη σκήνη αυτή, η Μαρία Κίτσου γράφει για τη Σοφία Μπεκατώρου, τονίζοντας πως δεν είναι εύκολο να μιλήσεις. Μάλιστα, ξεκινά την ανάρτησή της επισημαίνοντας πως η τέχνη… συναντά τη ζωή.

Η ανάρτηση της ηθοποιού:

«Όταν η τέχνη εκπληρώνει την αποστολή της και συναντά τη ζωή...

Κανείς δε λέει ή δε θα έπρεπε να λέει ότι το να μιλήσεις είναι εύκολο.. στην πραγματικότητα είναι δύσκολο ,πολύ δύσκολο...

Όταν όμως βρεις το κουράγιο και κοιτάξεις το φόβο κατάματα, ο φόβος θα σηκωθεί και θα φύγει.. Και τότε θα πάρει το μαύρο πέπλο του από τα μάτια σου και θα δεις ότι δεν είσαι μόνη σου..Και τότε θα νιώσεις πιο δυνατή και ίσως γενναία. Στην πραγματικότητα θα είσαι πολύ και από τα δύο. Δεν υπάρχει ευγενέστερη πράξη από το να μπορέσεις να σώσεις σπάζοντας τη σιωπή σου έστω και μία ανθρώπινη ψυχή. Και τότε θα αρχίσει η γιατρειά, η επούλωση ,τότε θα ξορκίσεις το δαίμονα και τότε θα αρχίσεις να νιώθεις πραγματικά ελεύθερη.

Κανείς δε λέει ότι είναι εύκολο… είναι όμως ο μόνος τρόπος να πάρεις πίσω αυτό που σου έκλεψαν ή έστω να σπάσεις τον κύκλο του κακού. Κι αυτό είναι Θείο…».

