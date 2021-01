Παράξενα

Βοσκός δάγκωσε δύο αδέλφια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλος καβγάς, αλληλοκατηγορίες και ανταλλαγή μηνύσεων μεταξύ του βοσκού και των δύο αδελφών.

Ποινικές διώξεις για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, για οπλοχρησία, απειλή και εξύβριση και για παράνομη οπλοφορία άσκησε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας σε έναν 45χρονο βοσκό κάτοικο Πηγαδίων Καρπάθου που συνελήφθη την 17η Ιανουαρίου 2021 από αστυνομικούς του ΑΤ Καρπάθου, διότι… «δάγκωσε» δύο αδέλφια.

Την 17η Ιανουαρίου 2021 ο κατηγορούμενος, που οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα, φέρεται να συνάντησε τα δύο αδέλφια, στην θέση «Ιστια» των Πηγαδίων Καρπάθου και αφού τους εξύβρισε και τους απείλησε, να τους δάγκωσε στα χέρια.

Επιπλέον φέρεται με ένα ξύλο να χτύπησε τον ένα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Ο καβγάς αφορούσε ζημιά που έγινε σε δέντρα και σπαρτά που έχουν τα δύο αδέλφια και ο βοσκός κατηγορείται ότι, κόβει το συρματόπλεγμα ιδιοκτησίας τους και να μπαίνουν τα αιγοπρόβατα εντός.

Μάλιστα ο βοσκός ζήτησε και… εξηγήσεις από τα δύο αδέλφια, λέγοντας ότι οι ίδιοι φταίνε για τις ζημιές, που άφησαν ανοιχτή την πόρτα που οδηγεί στα δέντρα και στα σπαρτά τους.

Ο ίδιος έβγαλε ένα τάμπλετ που είχε μαζί του και έδειξε στα δύο αδέλφια φωτογραφίες που ήταν η πόρτα ανοιχτή.

Το φραστικό επεισόδιο ακολούθησε συμπλοκή που γρήγορα εξελίχθηκε σε άγριο καβγά.

Ο βοσκός, σύμφωνα με την καταγγελία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, χτύπησε στο κεφάλι με τη μαγκούρα του τον ένα αδελφό, τραυματίζοντάς τον έτσι αρκετά σοβαρά, ενώ φέρεται να δάγκωσε και τους δύο.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται ισχυριζόμενος ότι τους δάγκωσε αμυνόμενος διότι του επιτέθηκαν, ενώ έχει υποβάλει αντίθετη μήνυση εις βάρος τους.

Σήμερα αναμένεται να ζητήσει την αναβολή της υπόθεσης και την συνεκδίκασή της με την αντίθετη σε δικαστήριο της Καρπάθου.

Πηγή:dimokratiki.gr