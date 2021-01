Κόσμος

Σκυλίτσα περίμενε για μέρες το αφεντικό της έξω από το νοσοκομείο (βίντεο)

Μόνο συγκίνηση και θαυμασμό μπορεί να προκαλέσει η ανησυχία της σκυλίτσας για το αφεντικό της.

Όταν η Μποντσούκ είδε το αφεντικό της να πηγαίνει στο νοσοκομείο, στη βόρεια Τουρκία, ανησύχησε τόσο, που ακολούθησε το ασθενοφόρο και περίμενε για μέρες έξω από το νοσοκομείο, μέχρι που να πάρει εξιτήριο ο Κεμάλ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την κόρη του Κεμάλ Σεντούρκ, όταν η οικογένεια πήρε το σκυλί στο σπίτι, εκείνο έφυγε τρέχοντας, για να επιστρέψει στο νοσοκομείο.

Ο φύλακας του νοσοκομείου είπε πως η σκυλίτσα πήγαινε κάθε πρωί έξω από νοσοκομείο, όπου παρέμενε μέχρι το βράδυ, περιμένοντας για ένα σημάδι του Κεμάλ.

Η επιμονή της ήταν τέτοια, που έβαλαν τον Κεμάλ σε αμαξίδιο και τον έβγαλαν στην είσοδο του νοσοκομείου, μόνο και μόνο για να τον δει λίγο.

«Με έχει συνηθίσει και μου λείπει κι εμένα συνέχεια», δήλωσε εκείνος.

Τελικά, πήρε εξιτήριο μία εβδομάδα μετά την εισαγωγή του και επέστρεψε στο σπίτι του με την Μποντσούκ.