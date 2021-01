Κοινωνία

Γυμνάσια - Λύκεια: άνοιγμα υπό όρους, ζητούν οι λοιμωξιολόγοι

Τι αποφάσισε η Επιτροπή για τα γυμνάσια και τα λύκεια. Διαφορετική εισήγηση για τις "κόκκινες" περιοχές. Οι αποφάσεις για το κυνήγι και το ψάρεμα.

Το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων την 1η Φεβρουαρίου εισηγείται η Επιτροπή των Ειδικών, η συνεδρίαση της οποίας βαίνει προς το τέλος της.

Παράλληλα, η Επιτροπή εισηγείται το άνοιγμα μόνο των γυμνασίων και όχι των λυκείων στις «κόκκινες» περιοχές.

Για το κυνήγι και το ψάρεμα οι ειδικοί εισηγούνται να επιτραπεί από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, ενώ θετική φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να είναι και η εισήγηση για το άνοιγμα των πρακτορείων του ΟΠΑΠ την ίδια ημερομηνία.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στην απογευματινή ενημέρωση από τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Χαρδαλιά.