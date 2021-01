Οικονομία

Σταϊκούρας: Έρχεται επιδότηση πάγιων δαπανών για πληττόμενες επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του υπουργού Οικονομικών σε ερώτηση του ΚΙΝΑΛ στην Βουλή. Τα μέτρα για την στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.

"Η κυβέρνηση εργάζεται με σχέδιο, μεθοδικότητα και ευελιξία ώστε η χώρα μας να καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο της υγειονομικής κρίσης και να εισέλθει σε τροχιά υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θέτοντας τα θεμέλια για ένα μέλλον ευημερίας, αντάξιο των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που δικαιούνται οι επόμενες γενιές", ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας , κατά τη συζήτηση στη Βουλή, της επίκαιρης επερώτησης του Κινήματος Αλλαγής για τον σχεδιασμό αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου ανάκαμψης.

Η σημερινή είναι ίσως η πρώτη φορά, που ο υπουργός Οικονομικών χρησιμοποίησε τόσο υψηλούς τόνους στην απάντηση που έδωσε στην πρόεδρο και τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής , οι οποίοι είχαν προηγηθεί στο βήμα της Βουλής και είχαν επίσης επικρίνει με δριμύτητα την κυβέρνηση.

Ο κ. Σταϊκούρας αφού επισήμανε ότι συμπληρώνεται ένας χρόνος της υγειονομικής κρίσης, έτος στο οποίο οι αντοχές των πολιτών δοκιμάστηκαν, οι κοινωνίες αισθάνθηκαν ανασφάλεια, οι ελευθερίες των ανθρώπων περιορίστηκαν, οι κοινωνίες κλυδωνίστηκαν, τα εθνικά συστήματα υγείας πιέστηκαν και δυστυχώς πολλές ανθρώπινες ζωές χάθηκαν, υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες αναταράξεις. "Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, η πρόεδρος και οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν επίκαιρη επερώτηση, στην οποία εκφράζουν τις διαφωνίες τους για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται, σχεδιάζει και υλοποιεί την αντιμετώπιση της κρίσης και τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτής", είπε ο υπουργός Οικονομικών που κατηγόρησε το Κίνημα Αλλαγής για "ατεκμηρίωτες και άστοχες αναφορές" για "ανευθυνότητα".

"Η κυβέρνηση έχει στηρίξει ουσιαστικά την επιχειρηματική κοινότητα ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης να είναι όσο το δυνατό μικρότερες και αναστρέψιμες", ανέφερε κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης ο υπουργός Οικονομικών και τόνισε ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα ενισχύοντας τη ρευστότητας των επιχειρήσεων και ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση. "Αυτό έχει αναγνωριστεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει επισημάνει ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, αναμένεται να αποσοβήσουν ευρείας κλίμακας απολύσεις και πτωχεύσεις", είπε ο κ. Σταϊκούρας και σημείωσε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΜΗ, το 2020, "παρά την υγειονομική κρίση, ο αριθμός των επιχειρήσεων που έκλεισαν είναι αισθητά μικρότερος από το 2019, ενώ την ίδια περίοδο, ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων ήταν τριπλάσιος. "Η κυβέρνηση ωστόσο δεν θα σταματήσει εδώ. Συνεχίζει και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, λειτουργώντας με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αίσθημα δικαίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μακρυά από θριαμβολογίες και κινδυνολογίες. Ζούμε μέσα στην οικονομία και την κοινωνία και όχι σε γυάλινους πύργους. Κατανοούμε τους προβληματισμούς, ακούμε το σφυγμό, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, σεβόμαστε τις αγωνίες της κοινωνίας, έχουμε αίσθημα της ευθύνης, αντιδρούμε με αμεσότητα, διαχειριζόμαστε με ταχύτητα και με ευελιξία τις συνέπειες της κρίσης, ενεργούμε με ψύχραιμη, καθαρή και συγκροτημένη σκέψη", είπε ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε: "επιδιώκουμε να ελαχιστοποιούμε τα λάθη και να περιορίζουμε τις παραλείψεις. Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες επιδεικνύουμε μαζί με την κοινωνία, υπομονή. Αναδεικνύουμε αντοχές. Ωστόσο δεν τρέφουμε αυταπάτες. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Η επιστροφή στην κανονικότητα θα είνα σταδιακή, όχι άμεση. Ωστόσο μαζί με τις προκλήσεις, αναδεικνύονται και ευκαιρίες τις οποίες, ως χώρα οφείλουμε με δυναμισμό, να αξιοποιήσουμε, μαζί με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας: ιστορικά, γεωγραφικά, γεωπολιτικά, περιβαλλοντικά. Προχωράμε μαζί με το καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και μαζί με τα όπλα για την αντιμετώπιση της νόσου στο πεδίο των εμβολιασμών". Στο κλίμα αυτό ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι "πάνω σε αυτά πρέπει να στηριχθούμε ώστε η χώρα να καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο της υγειονομικής κρίσης και να εισέλθει σε τροχιά υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θέτοντας τα θεμέλια για ένα μέλλον ευημερίας, αντάξιο των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που δικαιούνται οι επόμενες γενιές".

Το υπουργείο Οικονομικών αξιοποιεί και επιστρατεύει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και καθεστώτα που του παρέχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, και ταιριάζουν με την εγχώρια οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, είπε ο υπουργός Οικονομικών και ανακοίνωσε ότι κυβέρνηση προχωράει στην αξιοποίηση του άρθρου 3.12 του προσωρινού πλαισίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και, με διατάξη νόμου που θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, διαμορφώνεται προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών. "Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, θα δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, στο πλαίσιο της στήριξης για τις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων. Θα αφορά επιχειρήσεις κλάδων που επλήγησαν, που εμφάνισαν μείωση τζίρου, κατά την περίοδο της πανδημίας αλλά και είχαν και ζημία, κατά την προηγούμενη περίοδο, καθώς δεν κατάφεραν να καλυφθούν οι πάγιες δαπάνες που έχουν", είπε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση προχωράει εντατικά την τεχνική προετοιμασία του νέου μέτρου, από τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, η κυβέρνηση συμμετέχει με προτάσεις στις διαπραγματεύσεις, για την επικαιροποίηση, τη βελτίωση και την επέκταση του προσωρινού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι σε εξέλιξη. Οι διαπραγματεύσεις έχουν αντικείμενο υψηλότερα ανώτατα όρια χρηματοδότησης και νέα καλύτερα δεδομένα για τις επιχειρήσεις.

Απαντώντας στις επικρίσεις του Κινήματος Αλλαγής ότι η κυβέρνηση έδειξε αδυναμία να αντιδράσει γρήγορα, για την ανάσχεση της ύφεσης και των κοινωνικών προβλημάτων, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η αμεσότητα της αντίδρασης της κυβέρνησης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πρώτη δέσμη μέτρων ανακοινώθηκε ήδη από τις 9 Μαρτίου 2020.

"Στη συνέχεια διευρύναμε, επεκτείναμε και εμπλουτίσαμε τις παρεμβάσεις μας, καλύπτοντας, σε κάθε φάση της υγειονομικής κρίσης, έγκαιρα και αποφασιστικά, τις ανάγκες που προέκυπταν από τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέραμε να απλώσουμε «δίχτυ» προστασίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις", είπε ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι το συνολικό ύψος κεφαλαίων προς επιχειρήσεις, με τη στήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ 2014-2020 [δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια], διαμορφώθηκε στα 5,3 δισ. ευρώ μόνο για το 2020, από σύνολο 6,9 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα, σωρευτικά όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αναλυτικό και ώριμο, πρώτο, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το σχέδιο αυτό, είπε ο κ. Σταϊκούρας, έχει στόχο αφενός, να αποτελέσει στέρεα βάση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα, και αφετέρου, να αναπροσανατολίσει την ελληνική οικονομία σε ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές, κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.

Τα ποσά αυτά θα κατευθυνθούν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες:

αφενός ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, αντιμετωπίζοντας διαρθρωτικές αδυναμίες και ενισχύοντας αναπτυξιακές δυνατότητές της,

και αφετέρου αντανακλούν κομβικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Όπως εξάλλου ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, προβλέπεται άμεση αξιοποίηση, μέσα στο 2021, κονδυλίων ύψους 5,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με σημαντική προχρηματοδότηση.

Μάλιστα ορισμένα επενδυτικά έργα και μεταρρυθμίσεις που έχουν ισχυρή πιθανότητα να υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου, ξεκινούν πριν την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, με ένταξή τους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Ο κ. Σταϊκούρας απάντησε στις επικρίσεις ότι το σχέδιο ανάκαμψης δεν είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης. "Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τέθηκε σε διαβούλευση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ως αρμόδιο θεσμικό όργανο, απέστειλε ήδη τη θετική γνώμη της και αναλυτικές προτάσεις δράσης σε κάθε έναν από τους τέσσερις Πυλώνες Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Σχεδίου και επισημαίνει ότι «θα συνεχίσει να προωθεί τις διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια τόσο της εκπόνησης του τελικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και της εφαρμογής του».

Ταυτόχρονα, μέσω του opengov.gr ή κατόπιν πρόσκλησης, κατατέθηκαν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς", είπε ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης θα συντάξει σχετική έκθεση για τη διαβούλευση, που θα αξιοποιηθεί τόσο στη σύνταξη του τελικού σχεδίου, όσο και στη συνέχιση του σχετικού δημόσιου διαλόγου.

Επιπλέον, το επόμενο διάστημα αναμένεται η κατάθεσή του, προς συζήτηση, στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, ο Χρήστος Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση έθεσε, ως πρώτη προτεραιότητα, τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης και την προστασία, "όσο είναι εφικτό", των εισοδημάτων των εργαζομένων, "και τα κατάφερε ικανοποιητικά, καλύτερα από πολλές άλλες χώρες".

"Σε ό,τι αφορά τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης, όλες οι εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις και στοιχεία αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ενώ, σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα των εργαζομένων, πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα αποδεικνύει ότι, μετά τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης αυτών, η απώλεια περιορίζεται σημαντικά, ιδιαίτερα για τα χαμηλά εισοδήματα", είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Αλλά και στο σκέλος της στήριξης των επιχειρήσεων, ο υπουργός ανέφερε ότι "η επιτυχία του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που ωφελήθηκαν και ωφελούνται από τους διαδοχικούς κύκλους αυτής της κρατικής ενίσχυσης"

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, από τους 5 πρώτους κύκλους του χρηματοδοτικού εργαλείου, θα διοχετευτεί στην αγορά ρευστότητα συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, έχουν ενισχυθεί 482.271 μοναδιαίοι δικαιούχοι. Εκ των οποίων, οι 439.200 - δηλαδή το 91% των ωφελούμενων - έλαβαν συνολικό ποσό - ο καθένας - έως 20.000 ευρώ, που ήταν, κυρίως, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Και θα ακολουθήσει και 6ος κύκλος, τον Μάρτιο.

Αναφερόμενος στα χρήματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητα, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν διατεθεί στην αγορά 6,6 δισ. ευρώ από αυτά τα δύο εργαλεία.