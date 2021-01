Κόσμος

Γαμήλιο πάρτι με 400 καλεσμένους εν μέσω lockdown

«Καμουφλαρισμένο» ήταν το πάρτι την ώρα που οι θάνατοι στη χώρα χτυπούν «κόκκινο».

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι διέλυσε γάμο με σχεδόν 400 καλεσμένους, “μια απολύτως απαράδεκτη παραβίαση”, όπως τη χαρακτήρισε, του lockdown που ισχύει στη χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς βάσει των περιοριστικών μέτρων δεν επιτρέπεται η παρουσία περισσότερων από έξι ατόμων στους γάμους.

Βάσει των αυστηρών μέτρων που υιοθετήθηκαν στην αρχή του έτους, οι γάμοι επιτρέπεται να γίνονται “υπό εξαιρετικά μέτρα”, όμως αστυνομικοί βρήκαν εκατοντάδες ανθρώπους συγκεντρωμένους σε σχολείο στο Σράμφορντ Χιλ του βόρειου Λονδίνου. Τα παράθυρα είχαν καλυφθεί προκειμένου οι περαστικοί να μην μπορούν να δουν μέσα και ο διοργανωτής του γάμου τώρα κινδυνεύει με πρόστιμο 10.000 λιρών.

“Ήταν μια εντελώς απαράδεκτη παραβίαση της νομοθεσίας, η οποία ισχύει ξεκάθαρα για να σώσει ζωές και να προστατεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS)”, δήλωσε ο επιθεωρητής Μάρκους Μπένετ.

Τα κρούσματα covid-19 στη Βρετανία σημείωσαν ραγδαία άνοδο στο τέλος Δεκεμβρίου, μετά τον εντοπισμό ενός νέου παραλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού που είναι πιο μεταδοτικό, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να επιβάλουν αυστηρό lockdown σε πολλές περιοχές.

Αν και ο αριθμός των ημερήσιων νέων κρουσμάτων μειώθηκε από το υψηλό των σχεδόν 70.000 στις 8 Ιανουαρίου σε λίγο κάτω από 40.000 τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν ανησυχίες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι παραβιάζουν τους περιοριστικούς κανόνες, κάτι που σημαίνει ότι ο κορονοϊός εξακολουθεί να εξαπλώνεται.

Χθες Πέμπτη η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ προειδοποίησε τους παραβάτες ότι θα τιμωρούνται από την αστυνομία και ανακοίνωσε νέο πρόστιμο ύψους 800 λιρών για όσους συμμετέχουν σε πάρτι σε σπίτια.