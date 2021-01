Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: ο κορονοϊός, η διατροφή, ο πόνος στην μέση και τα εκκολπώματα

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, στις 10:00, στην εκπομπή υγείας του ΑΝΤ1, «Υγεία πάνω απ΄ όλα», ενημερωνόμαστε για το πώς η ανοσία κατά του COVID-19 καθορίζεται από το μικροβίωμα του εντέρου και τον τρόπο που η διατροφή επηρεάζει τη διάθεση μας. Επίσης, μαθαίνουμε για τη σχέση μεταξύ απώλειας μαλλιών και άγχους εν μέσω πανδημίας, καθώς και για τις νέες οδηγίες αντιμετώπισης του πόνου στη μέση.

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου, στις 10:00, ανακαλύπτουμε πώς συνδέεται ο πονοκέφαλος με τη μορφή νόσησης COVID-19, ποια είναι η ρομποτική τεχνολογία για τα εκκολπώματα και τον καρκίνο παχέος εντέρου, την αξία της μαύρης σταφίδας ως superfood και, τέλος, όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το προστατευτικό τσιπάκι ταυτότητας του σκύλου μας.

