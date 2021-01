Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Καραφώτης και Απέργης… δίνουν ρέστα! (εικόνες)

Ακόμη ένα ξεχωριστό, απρόσμενο, χιουμοριστικό και ιδιαίτερο βράδυ Παρασκευής θα μας χαρίσουν οι συντελεστές της εκπομπής και οι καλεσμένοι τους.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει ο Ιωάννης Απέργης:

Ποια συμβουλή του έδωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου όταν ήταν στη δραματική σχολή;

Πώς ξεκίνησε ο χαρακτήρας του Βανγκέλ που υποδύεται στο Youtube;

Πόσες διαφορετικές προφορές και φωνές μπορεί να κάνει;

Γιατί δεν έπαιξε, τελικά, στις Άγριες Μέλισσες;

Τι κοινό έχει με τον ρόλο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στις «Διπλοπενιές»;

Με ποια ηθοποιό θα ήθελε να κάνει ερωτική σκηνή;

Αμέσως μετά ο Κώστας Καραφώτης απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Από πότε έχει να κόψει τιμολόγιο;

Ένιωσε ποτέ άβολα για την ιστορία με τη Μάρω Λύτρα και τον άντρα της στο Fame Story;

Αν γινόταν σήμερα το Fame Story, θα είχε επιτυχία;

Για ποιο λόγο πήρε πρόστιμο στην πρώτη καραντίνα;

Τέλος, ο Φάνης με τον Νικόλα και τον Κώστα Καραφώτη αναβιώνουν το «Μίλα μου» με τη Μάρω Λύτρα!

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ, Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame