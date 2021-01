Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: δεύτερη βόλτα στην Ομόνοια (εικόνες)

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει την περιπλάνηση σε δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας, «γνωρίζοντας» ιδιαίτερα στέκια και ξεχωριστούς ανθρώπους.

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει τη βόλτα του στην Ομόνοια.

Στην Ομόνοια τα μαγαζιά απλώνονται σε όλα τα γύρω στενά. Και κατά μία έννοια είναι πολύ τυχεροί όσοι έχουν μαγαζί εστίασης εδώ. Βρίσκονται στην πηγή των προϊόντων με την επιβλητική Βαρβάκειο Αγορά στα πόδια τους.

Η νυχτερινή ζωή στην Αθήνα είναι από χρόνια συνυφασμένη με το κλείσιμο της βραδιάς σε ένα μαγειρείο στη Βαρβάκειο. Σε ένα τέτοιο θα βρεθεί και ο Δημήτρης.

Από τον πατσά, σε ινδικό. Γιατί όχι. Η περιοχή της Ομόνοιας, τα συνδυάζει όλα, από τις ινδικές γεύσεις με μπόλικο κάρυ στον εμβληματικό παστουρμά του «Μιράν» στην Ευρυπίδου.

Μετά από μια βόλτα με ιδιαίτερα έντονες γεύσεις και μυρωδιές, στην κουζίνα του ο Δημήτρης δημιουργεί δύο συνταγές: σούπα σελινόριζας με μουστάρδα και κάρυ και πεϊνιρλί με χωριάτικο λουκάνικο, αυγά και πατάτα.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

