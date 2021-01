Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Ζιντάν

Ο προπονητής της Ρεάλ, που βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, βρέθηκε θετικός στον ιό.

Όλα τα είχε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο κορονοϊός του έλειπε... Ο προπονητής της Ρεάλ, που βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής μετά τις συνεχόμενες αποτυχίες της ομάδας το τελευταίο διάστημα, βρέθηκε θετικός στον τελευταίο προληπτικό έλεγχο και φυσικά δεν θα ταξιδέψει στη Βιτόρια για την αυριανή (23/1) αναμέτρηση της La Liga με την Αλαβές, ενώ δεν θα παραθέσει και την καθιερώμενη συνέντευξη Τύπου.

Αντί του Γάλλου, τους "μερένγκες" θα καθοδηγήσει τεχνικά στο αυριανό παιχνίδι ο πρώτος βοηθός του, ο συμπατριώτης του Νταβίντ Μπετονί.