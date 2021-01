Life

Τζέιμς Μποντ: Αναβλήθηκε η προβολή της νέας ταινίας "No Time to Die"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το οικονομικό κόστος παραγωγής της ταινίας εκτιμάται ότι έφτασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Η προβολή της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ με τίτλο «No Time to Die» αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο, ενώ είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, οι παραγωγοί της.

Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα για τους ιδιοκτήτες των αιθουσών προβολής ταινιών, οι οποίοι προσπαθούν να στηρίξουν και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους, που έχουν δεχτεί καίριο οικονομικό πλήγμα από την εξάπλωση της COVID-19 και την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η νέα ημερομηνία προβολής της ταινίας καθορίστηκε για την 8η Οκτωβρίου, σύμφωνα με μία ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα των ταινιών Τζέιμς Μποντ, αλλά και στον αντίστοιχο λογαριασμό στο Twitter.

Η ταινία παραγωγής της MGM και της Comcast Corp's Universal Pictures είχε αρχικά προγραμματιστεί να προβληθεί τον Απρίλιο του 2020, πριν η προβολή αναβληθεί για το Νοέμβριο του ίδιου έτους και μετά, για τον Απρίλιο του 2021.

Το οικονομικό κόστος παραγωγής της ταινίας εκτιμάται ότι έφτασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σηματοδοτεί την τελευταία παρουσία του ηθοποιού Ντάνιελ Κρέιγκ στον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007.