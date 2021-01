Κοινωνία

Εγγονός μαχαίρωσε την γιαγιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ για συγγενείς και γείτονες. Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σοκ και αποτροπιασμός στην Καλλιθέα, όπου εγγονός μαχαίρωσε την γιαγιά του και έσπευσε να εξαφανιστεί.

Αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγο αργότερα και να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος καυγάδισε με την ηλικιωμένη και την μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, τραυματίζονταν την σοβαρά.

Από τις φωνές της ηλικιωμένης κινητοποιήθηκαν οι γείτονες, που κάλεσαν την Αστυνομία.

Στην οδό Ακροπόλεως έσπευσαν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τον εγγονό, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει.

Μόλις τους αντιλήφθηκε, ο 38χρονος άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει, όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έχοντας σοβαρό τραύμα στην κοιλιά.