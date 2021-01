Κόσμος

Εμβόλια - Κομισιόν: Αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις της Pfizer

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει εξηγήσεις από την εταιρεία για τις νέες καθυστερήσεις στην αποστολή εμβολίων κατά τις Covid-19.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει εξηγήσεις από την εταιρεία Pfizer για τις νέες καθυστερήσεις στην αποστολή εμβολίων κατά τις Covid-19 προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Pfizer και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερες καθυστερήσεις την επόμενη εβδομάδα, μετά την επιβράδυνση των αποστολών αυτήν την εβδομάδα.

Η Ιταλία απειλεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη κατά της Pfizer για τις καθυστερήσεις. Χθες, ο ειδικός επίτροπος για την Covid-19 Ντομένικο Αρκούρι δήλωσε ότι διαμηνύθηκε ότι η χώρα περιμένει περικοπή κατά 20% των ποσοτήτων που περίμενε την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από μείωση κατά 30% στις παραδόσεις αυτής της εβδομάδας.

Ο υπουργός Υγείας της Τσεχίας Γιαν Μπλάτνι δήλωσε ότι οι παραδόσεις της Pfizer στην χώρα του μειώθηκαν κατά 15% αυτήν την εβδομάδα και θα μειωθούν κατά 30% τις προσεχείς δύο εβδομάδες.

Το συμβόλαιο των Pfizer/Biontech με την Ευρωπαϊκή Ενωση είναι απόρρητο και κάθε χώρα διαπραγματεύεται διαφορετικές διευθετήσεις για τις παραδόσεις της Pfizer.

Δεν είναι σαφές αν η αμερικανική εταιρεία έχει νομικές υποχρεώσεις για να παραδίδει συγκεκριμένες ποσότητες σε εβδομαδιαία βάση, όπως φαίνεται ότι απαιτείται από ορισμένες εθνικές παραγγελίες, ή σε τριμηνιαία βάση.