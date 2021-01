Οικονομία

Εκκρεμείς συντάξεις: ορισμός Project manager για λύση του προβλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης να λύσει το θέμα. Τι δήλωσε ο νέος υπουργός Εργασίας.

"Για μένα το θέμα των εκκρεμών συντάξεων είναι ίσως η νέα ΔΕΗ σε αυτό το Υπουργείο", σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, μετά τη σύσκεψη που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.



Ο κ. Χατζηδάκης, επίσης, ανέφερε ότι "τις αμέσως επόμενες μέρες θα τοποθετηθεί πρότζεκτ μάνατζερ που θα ασχοληθεί, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, αποκλειστικά με αυτό το θέμα".



Με βάση τα τελευταία στοιχεία, πάνω από 160.000 είναι οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις, ενώ πάνω από 120.000 είναι οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις.