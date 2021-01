Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: σύσταση για “τέλος” στην υφασμάτινη μάσκα

Τι ζητά από τους πολίτες ο υπουργός Υγείας της χώρας. Γιατί τους ζητά να χρησιμοποιούν άλλες μάσκες σε δημόσιους χώρους.

Η γαλλική κυβέρνηση συνιστά στους ανθρώπους να φορούν χειρουργικές μάσκες και όχι υφασμάτινες στους δημόσιους χώρους καθώς παρέχουν καλύτερη προστασία από τον κορονοϊό, δήλωσε ο υπουργός Υγείας. Η Γαλλία έχει ήδη επιβάλλει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υποβάλει συστάσεις σχετικά με τον τύπο των μασκών. Οι γαλλικές αρχές ανησυχούν πλέον, πως η χώρα θα μπορούσε να πληγεί από τις νέες, πιο μεταδοτικές παραλλαγές του ιού.

«Η σύσταση που κάνω στον γαλλικό λαό είναι να μην χρησιμοποιεί πλέον υφασμάτινες μάσκες», δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός στο τηλεοπτικό σταθμό TF1. Πρόσθεσε δε, όπως μεταδίδει το Reuters, πως είναι πολύ απίθανο να αρθούν οι περιορισμοί για τα χιονοδρομικά κέντρα τον επόμενο μήνα. Ο αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αποκλείσει μία αυστηρότερη επιβολή περιορισμών κατά του κορονοϊού εάν επιδεινωθεί η κατάσταση. «Θα μπορούσαμε να αναγκαστούμε να λάβουμε αυστηρότερα μέτρα από εκείνα που κλήθηκε να τηρήσει ο γαλλικός λαός αυτό το φθινόπωρο. Αυτό θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και σε lockdown αν το απαιτούσαν οι συνθήκες», πρόσθεσε.

Η Γαλλία έχει καταγράψει περισσότερους από 71.000 θανάτους που σχετίζονται με τον κορονοϊό από την έναρξη της πανδημίας. Βρίσκεται τώρα στο 35% του μέγιστου ποσοστού μόλυνσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters, πολύ κάτω από τη γειτονική της Βρετανία, που είναι στο 70%. Την ίδια ώρα, τα γαλλικά σχολεία είναι ακόμη ανοιχτά, όπως και τα καταστήματα για μη απαραίτητα προϊόντα. Ωστόσο, οι Γάλλοι αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας λένε ότι έχουν εντοπίσει αύξηση των ποσοστών μετάδοσης τις τελευταίες ημέρες ενώ εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την εξάπλωση νέων, πιο μεταδοτικών παραλλαγών του Covid-19 που είναι διαδεδομένες σε άλλες χώρες.