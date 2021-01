Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συναγερμός για τις μεταλλάξεις και στην Ελλάδα

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας, υπό τον Κικίλια. Πόσα κρούσματα έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής στη χώρα μας.

Ανησυχούν τους επιστήμονες οι μεταλλάξεις του ιού SARS-CoV-2 και το υπουργείο Υγείας προχωρά στην δημιουργία πανελλαδικού δικτύου επιτήρησης και επαγρύπνησης με στόχο τον συντονισμό και την ενίσχυση της γονιδιωματικής επιτήρησης.

Σήμερα στο υπουργείο Υγείας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα, υπό τον υπουργός Υγείας Βασίλη Κικίλια και τη συμμετοχή του προέδρου του επιστημονικού συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Δημήτρη Θάνου, του προέδρου του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα και των καθηγητών Σωτήρη Τσιόδρα, Γιώργου Σουρβίνου, Δημήτρη Παρασκευή και Γκίκα Μαγιορκίνη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στη σημασία του δικτύου για τις μεταλλάξεις, έτσι ώστε, όπως είπε, να υπάρχουν σωστά επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην σωστή επιδημιολογική ανάλυση. Γεγονός που θα βοηθήσει την κυβέρνηση να λαμβάνει τις ανάλογες αποφάσεις με γνώμονα την δημόσια υγεία και την προστασία των πολιτών.

Ειδικότερα, τα ύποπτα δείγματα μεταλλαγμένου στελέχους θα στέλνονται στο ΙΙΒΕΑΑ (Ιδρυμα Ιατροβιοτεχνολογικών Ερευνών).

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 26 έως σήμερα, αλλά υπάρχουν και άλλα κρούσματα προς διερεύνηση και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα και γι’ αυτά.

Η πλήρης δήλωση του Βασίλη Κικίλια:

Συγκάλεσα σήμερα στο Υπουργείο Υγείας μια πολύ σημαντική σύσκεψη με τον Πρόεδρο του ΙΙΒΕΑΑ, τον Καθηγητή Θάνο, τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ τον κ. Αρκουμανέα, τον κ. Τσιόδρα, τον κ. Μαγιορκίνη, τον κ. Παρασκευή, τον κ. Σουρβίνο και την κα Παππά από τη Θεσσαλονίκη – είχαμε την ευκαιρία να την έχουμε διαδικτυακά – γιατί πράγματι οι μεταλλάξεις είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο μας ανησυχεί ως εξέλιξη.

Βρισκόμαστε σε συνεργασία με το ECDC και τη Διευθύντριά του, την κυρία Ammon και προχωράμε στη δημιουργία ενός Δικτύου για την ενίσχυση του ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. Δίκτυο επαγρύπνησης, επιτήρησης και διάγνωσης αυτών των στελεχών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε σωστά επιδημιολογικά στοιχεία, τα οποία θα μας οδηγήσουν στο να υπάρχει σωστή επιδημιολογική ανάλυση και η Κυβέρνηση να μπορεί να παίρνει τις ανάλογες αποφάσεις, πάντα με γνώμονα τη Δημόσια Υγεία και την προστασία των πολιτών.Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας έχει αναλάβει το ΙΙΒΕΑΑ.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Θάνου, δήλωσε τα εξής:

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών εδώ και αρκετό καιρό έχει αρχίσει μια γονιδιωματική επιτήρηση της πανδημίας COVID-19 στη χώρα μας και έχει αυτή τη στιγμή τις κατάλληλες υποδομές και την κατάλληλη ερευνητική εμπειρία, ούτως ώστε να κάνουμε μια πλήρη γονιδιωματική αποτύπωση των διαφόρων στελεχών κορονοϊού στη χώρα μας.

Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ταυτοποιήσει 26 περιπτώσεις της βρετανικής μετάλλαξης και αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει ανάγκη να επεκτείνουμε αυτή τη δράση, ο Υπουργός και η Κυβέρνηση δημιουργούν ένα οριζόντιο Δίκτυο όπου θα αποστέλλονται δείγματα από όλη τη χώρα στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, όπου θα γίνεται η ταυτοποίηση του στελέχους του ιού το οποίο προέρχεται από συγκεκριμένες περιοχές, από συγκεκριμένα άτομα.

Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, ώστε να έχουμε μια πλήρη μοριακή αποτύπωση της πανδημίας στη χώρα σε βάθος χρόνου, πριν τα εμβόλια, κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού και βεβαίως κατόπιν.