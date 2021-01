Κοινωνία

Μητέρα χάρισε ζωή στο παιδί της για δεύτερη φορά

Ο «Γολγοθάς» ενός 46χρονου ξεπεράστηκε χάρη στη θυσία της μητέρας του.

Μια μητέρα από τον Βόλο δώρισε χθες το νεφρό της στον 46χρονο γιό της. Η 68χρονη μητέρα χάρισε ζωή για δεύτερη φορά στο παιδί της, σε μια πολύωρη επέμβαση στον Ευαγγελισμό, όπου και οι δύο νοσηλεύονται εδώ και μια εβδομάδα.

Ο 46χρονος υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση τα τέσσερα τελευταία χρόνια και η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Μητέρα και γιος, οι δύο πρωταγωνιστές της ζωής, θα παραμείνουν για νοσηλεία και στη συνέχεια θα συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους.

«Το ένστικτό μου γιατρέ μου έλεγε πως δεν μπορώ να κάνω αλλιώς» , είπε χθες στον διευθυντή της κλινικής Ευαγγελισμού η 68χρονη μητέρα, πριν μπει στο χειρουργείο

«Ήταν μια επέμβαση επιτυχημένη, η πρώτη μέσα σε ένα χρόνο από ζώντα δότη. Έχουμε πει και επαναλαμβάνουμε πως όποιος νεφροπαθής μπορεί να πάρει αυτό το δώρο από συγγενικό του πρόσωπο είναι πολύ τυχερός. Ο διευθυντής της μονάδας με ενημέρωσε πως όλα πήγανε καλά γι΄αυτούς του δύο υπέροχους ανθρώπους», είπε ο πρόεδρος των νεφροπαθών Μαγνησίας κ. Γιαννάκος.

Μέσα στις επόμενες ημέρες προετοιμάζεται μια ακόμη σημαντική επέμβαση για δύο αδέλφια από τον Βόλο. Η αδελφή θα χαρίσει νεφρό στον αδελφό της και δύο ακόμη μητέρες θα δωρίσουν νεφρό στα παιδιά τους.

«Αυτά τα μηνύματα είναι θετικά και ελπίζουμε κάθε μέρα σε δωρεές», κατέληξε ο κ. Γιαννάκος.

Ελάχιστες ήταν το 2020 οι δωρεές και οι μεταμοσχεύσεις σε νεφροπαθείς που πραγματοποιήθηκαν στη Μαγνησία, με αποτέλεσμα οι λίστες αναμονής να μεγαλώνουν.

Η πανδημία επηρέασε αρνητικά και σε αυτόν τον τομέα, όπου πάνω από 200 νεφροπαθείς στον Νομό αναγκάζονται να υποβάλλονται ανά δύο και τρεις μέρες σε αιμοκάθαρση.

Στη Μαγνησία για το 2020 πραγματοποιήθηκαν δύο μεταμοσχεύσεις σε νεφροπαθείς. Η μία μεταμόσχευση προήλθε από πτωματικό δότη και η άλλη από ζώντα δότη. Επίσης είχαμε και μία δωρεά στις αρχές του 2019. Το 2019 είχαμε τρεις μεταμοσχεύσεις και δύο δωρεές όπως και το 2018.

