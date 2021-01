Αθλητικά

Ολυμπιακός: στην πεντάδα των ομάδων με την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη

Δείτε σε ποια θέση βρίσκονται οι «ερυθρόλευκοι» την οποία μοιράζονται με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ποια είναι η ομάδα με την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη.

Το 4ο καλύτερο αμυντικό ρεκόρ στην Ευρώπη, ανάμεσα στις πρώτες 30 χώρες της κατάταξης της UEFA, θέση που μοιράζεται με την Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει ο Ολυμπιακός.

Ο πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην Super League 20/21, έχει δεχθεί 7 γκολ σε 17 αγώνες πρωταθλήματος και καταλαμβάνει την 4η θέση στην σχετική κατάταξη, με ποσοστό 0,41 γκολ ανά αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βρετανική εταιρεία ανάλυσης αθλητικών στοιχείων Opta Sports, στην σχετική ανάλυσή της δεν έχει υπολογίσει το χθεσινό γκολ που δέχθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης στην εκτός έδρας νίκη της (1-2) με την Εϊμπάρ, κατατάσσοντάς την ισπανική ομάδα μόνη της στην 4η θέση μόνη, μπροστά από τον Ολυμπιακό.

Όμως η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έχει τους ίδιους αριθμούς με τον Ολυμπιακό του Πέδρο Μαρτίνς, 7 γκολ σε 17 παιχνίδια και ποσοστό 0,41 γκολ ανά αγώνα.

Καλύτερη όλων είναι η Ρέιντζερς του Στίβεν Τζέραρντ με 7 γκολ σε 24 παιχνίδια και ποσοστό 0,29.

Πίσω της είναι η Σλάβια Πράγας (5 γκολ σε 14 ματς/0,36), ενώ το βάθρο συμπληρώνει ο Ερυθρός Αστέρας (7 γκολ σε 19 ματς/0,37).