Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Πόσα κρούσματα και που εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ώρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι περισσότερες νέες μολύνσεις.

Ακόμη δεκάδες θάνατοι από κορονοϊό καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, που ανακοινωσε τα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οποία εκατοντάδες ασθενείς παραμένουν διασωλληνωμένοι σε ΜΕΘ, την ώρα που οι υγειονομικές Αρχές ανησυχούν και παίρνουν μέτρα για την μετάλλαξη του κορονοϊού που έχει εντοπιστεί και σε δεκάδες ασθενείς στην χώρα μας.

Την Παρασκευή, ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε και 585 νέα κρούσματα κορονοιού στην Ελλάδα.





Αναλυτικά, η γεωγραφική κατανομή τνω εγχώριων κρουσμάτων ανά περιφερεικαή ενότητα: