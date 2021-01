Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παλέρμο: Γέμισαν τα νεκροταφεία - 700 νεκροί άταφοι (βίντεο)

Εικόνες - σοκ από το Παλέρμο, όπου τα φέρετρα στοιβάζονται σε ειδικό χώρο.

Συγκλονίζουν οι εικόνες απο το Παλέρμο. Επτακόσια φέρετρα με νεκρούς από κορονοϊό είναι στοιβαγμένα σε ειδικό χώρο στο Παλέρμο. Αιτία; Τα νεκροταφεία της περιοχής έχουν γεμίσει.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ οι νεκροί αυξάνονται συνεχώς και οι δικοί τους δεν μπορούν ούτε να τους θάψουν ούτε να τους αποτεφρώσουν.

Η κατάσταση είναι απελπιστική επί μήνες καθώς και το μοναδικό κρεματόριο έχει σταματήσει να λειτουργεί . Επίσης πολλές οικογένειες δεν έχουν χρήματα να θάψουν τους νεκρούς τους σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι εάν δεν βρεθεί λύση οι άταφοι νεκροί τον Ιούνιο θα ξεπεράσουν τους 2.000!