Πολιτισμός

Δήμος Αθηναίων: ηλεκτρονική πλατφόρμα για εθελοντές που θέλουν να φροντίζουν αδέσποτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες εθελοντές έχουν εγγραφεί από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας. Σε ποιου τομείς μπορούν να προσφέρουν βοήθεια.

Σε ακόμη μία πρωτοβουλία για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων προχωρά ο Δήμος Αθηναίων στην προσπάθεια να κάνει τις συνθήκες διαβίωσης τους στην πόλη καλύτερες.

Ήδη εκατοντάδες ζώα, φροντίζονται καθημερινά από τον Δήμο και σε συνεργασία με εθελοντές λαμβάνουν τις κατάλληλες θεραπείες και στειρώνονται. Για πρώτη φορά λειτουργεί στην πόλη ένα καταφύγιο που ήδη φιλοξενεί δεκάδες ζώα, ενώ σε διάφορα σημεία της πόλης έχουν τοποθετηθεί μικρά σπιτάκια, ταiστρες και ποτίστρες, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται.

Τώρα, αυτή η αλυσίδα φροντίδας και προστασίας ενισχύεται και οργανώνεται ακόμη περισσότερο. Μέσω του www.animalscityofathens.gr οι πολίτες μπορούν πλέον να δηλώνουν σε ποιους τομείς επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια. Οι τομείς εθελοντισμού που μπορεί κανείς να προσφέρει είναι: Σίτιση αδέσποτων στη γειτονιά που μένει, Φιλοξενία αδέσποτου ζώου (με όλα τα έξοδα του ζώου καλυμμένα από το δήμο), Προώθηση αδέσποτων ζώων σε υιοθεσία στα social media, Εθελοντισμός στο καταφύγιο, Επίβλεψη γατοαποικίας στη γειτονιά που μένει, Εκπαίδευση σκύλων του καταφυγίου (διαθέσιμο μόνο για θετικούς εκπαιδευτές σκύλων) και περισυνέλεξη και διάσωση ζώων (διαθέσιμο για εξειδικευμένους εθελοντές)

Το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο, καθώς μέσα σε λίγα 24ωρα έχουν ήδη εγγραφεί περισσότεροι από 300 εθελοντές.

Όσον αφορά στον Εθελοντισμό στο καταφύγιο, όσοι θέλουν να επισκέπτονται τον χώρο συστηματικά για να προσφέρουν στοχευμένη κοινωνικοποίηση στους σκύλους θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα δωρεάν σεμινάρια που παραδίδει η εκπαιδεύτρια και μέλος της πενταμελούς επιτροπής του Δήμου. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και οι εγγεγραμμένοι εθελοντές Κάρτα Εθελοντή με το ονοματεπώνυμο, την φωτογραφία τους και τον αριθμό μητρώου.

Τέλος, όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν το καταφύγιο, είτε για να υιοθετήσουν είτε για να γνωρίσουν τα ζώα μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα τηλέφωνα της Αστικής Πανίδας 2103239201/202, χωρίς να χρειάζεται να έχουν κάνει εγγραφή στο μητρώο.

Υπογραμμίζεται ότι τόσο στις δράσεις που υλοποιούνται στις γειτονιές της πόλης, όσο και στο καταφύγιο τηρούνται αυστηρά οι υγειονομικοί κανόνες προστασίας από τον Covid-19 (αποστάσεις ασφαλείας, χρήση μάσκας κλ.π).

*Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται μέσω της φόρμας προστατεύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).