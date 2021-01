Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου - Κεραμέως για κορονοϊό, τοπικά lockdown και Γυμνάσια - Λύκεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις για την εξάπλωση της πανδημίας, τα περιοριστικά μέτρα, τα τοπικά lockdown και την επαναλειτουργία των σχολείων. Τι θα ισχύσει στις «κόκκινες περιοχές».