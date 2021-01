Πολιτική

Κόντρα Μαξίμου - ΣΥΡΙΖΑ για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

«Πυρά» και σχόλια εκατέρωθεν, με αφορμή τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε και η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Σε δήλωση του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει:

«Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, «οι ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν για τη δημιουργία ενός τυποποιημένου και διαλειτουργικού πιστοποιητικού εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους. Οι ηγέτες θα καθορίσουν σε επόμενο διάστημα σε ποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται αυτό το πιστοποιητικό». Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, για ένα τυποποιημένο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό άνοιξε τη συζήτηση. Εξετάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού και το εύρος χρήσης του. Ο ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκε ξανά να καταγγείλει τον Πρωθυπουργό, αγνοώντας την πραγματικότητα, για μια πρόταση που αναπόφευκτα θα απασχολήσει την Ευρώπη, είναι σαφέστατα υπέρ των συμφερόντων της χώρας και θα βοηθήσει ιδιαίτερα τον τουριστικό κλάδο. Τι έχει να πει στους ανθρώπους του Τουρισμού το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης εκτός του να καταγγέλλει και να μοιράζει υποσχέσεις; Το «όχι σε όλα» για κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και το «ναι σε όλα» για μικροπολιτικά οφέλη δεν αποτελούν πρακτικές υπεύθυνης αντιπολίτευσης».

ΣΥΡΙΖΑ: αν η Κυβέρνηση είχε ακούσει τις προτάσεις μας για τον τουρισμό...

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο:

Αν η ΝΔ είχε ακούσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ο κλάδος του Τουρισμού θα βρισκόταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, και δεν θα εμφάνιζε τη σημερινή ανησυχητική εικόνα.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν ένα γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού με την επιδότηση εργαζομένων και ανέργων, τη στήριξη των επιχειρήσεων με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους του κλάδου από το κράτος.

Αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση απαιτείται:

1) να πάρει πρωτοβουλίες για ένα κοινό υγειονομικό πρωτόκολλο (τεστ, ψηφιακή διευκόλυνση ιχνηλάτησης, μέτρα προστασίας και απομόνωσης) σε όλη την Ευρώπη,

2) να εξασφαλίσει την προσφορά των αναγκαίων δόσεων και να επιταχύνει τη διαδικασία εμβολιασμού, ώστε να εμβολιαστούν εγκαίρως οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού,

3) να ενισχύσει το ΕΣΥ και τους μηχανισμούς επιδημιολογικής επιτήρησης προκειμένου να θωρακιστούν υγειονομικά και οι τουριστικοί προορισμοί.

Καλό θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης να μην ανοίγει άκαιρα μια συζήτηση, όπως αυτή για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, που δεν έχει νόημα όταν πολλοί άνθρωποι δεν έχουν και, ενδεχομένως μέχρι το καλοκαίρι, δεν θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο.

Θα συνιστούσαμε στον κ. Ταραντίλη, λοιπόν, να σταματήσει να αναρωτιέται για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και, αντί γι’ αυτό, να προσπαθήσει να μας εξηγήσει ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για να μην έχουμε άλλο ένα καταστροφικό καλοκαίρι για τον τουριστικό κλάδο.

Το πρωί της Παρασκευής, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε σε ανακοίνωση του «Ο κύριος Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του αντί να αποφασίσουν να δώσουν μια μάχη για την έγκαιρη επάρκεια εμβολίων, την εξασφάλιση της πατέντας ώστε να παραχθεί μαζικά και γρήγορα το εμβόλιο και να μην κρέμεται όλος ο ευρωπαϊκός πληθυσμός από το πλάνο παραγωγής τριών βιομηχανιών, επέλεξε να κάνει απλά μια κίνηση εντυπωσιασμού, μόνο και μόνο για να ακουστεί ότι κάτι έκανε. Το ευρωπαϊκό συμβούλιο απέρριψε την καταφανώς προβληματική από πλευράς θεμελιωδών δικαιωμάτων πρότασή του και το μόνο που του μένει είναι ένα ακόμη πιστοποιητικό επιπολαιότητας και πολιτικής ανικανότητας»

Τη βούληση της ΕΕ να υπάρξει επιτάχυνση των εμβολιασμών τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στη κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης των ηγετών των κρατών-μελών για την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, όπως και η ιχνηλάτηση των επαφών ανθρώπων που έχουν μολυνθεί, ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν. Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η ΕΕ τάσσεται υπέρ των ανοιχτών συνόρων, αλλά απευθύνει ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα ταξίδια εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ο κ. Μισέλ υπογράμμισε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς λόγους και σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί «εάν και κάτω από ποιες συνθήκες» το πιστοποιητικό αυτό «θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί» ευρύτερα.

«Πολύ σοβαρή» χαρακτήρισε την κατάσταση η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, επαναλαμβάνοντας με τη σειρά της ότι πρέπει να αποθαρρύνονται τα μη απαραίτητα ταξίδια. Σημείωσε ότι «υπάρχει ελπίδα», καθώς γίνονται εμβολιασμοί, αλλά πρόσθεσε ότι «ανησυχούμε όλο και περισσότερο» για τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, ορισμένα από τα οποία είναι πολύ πιο μολυσματικά. Ακόμη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκρινε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι χρήσιμο από ιατρικής άποψης, ωστόσο πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα όπως «εάν το εμβόλιο αναστέλλει τη μετάδοση του ιού» από όσους έχουν ανοσοποιηθεί και «για πόσο καιρό είναι αποτελεσματικός ο εμβολιασμός». Η Φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι «αργότερα θα χρειαστεί συζήτηση σε βάθος και ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών για πιθανές άλλες χρήσεις του πιστοποιητικού».

O Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του, έθεσε, μαζί με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς και την πρωθυπουργό της Δανίας Μέρτε Φρεντερίκσεν, την ανάγκη επίσπευσης της αδειοδότησης υποψήφιων εμβολίων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) -με πρώτο παράδειγμα το εμβόλιο που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca.