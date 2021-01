Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: οι αποφάσεις για τοπικα lockdown, κυνήγι, ψάρεμα, ταξί και πρακτορεία ΟΠΑΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι προχωράμε με μικρά και προσεκτικά βήματα στην επιστροφή στην κανονικότητα.

Αλλαγές σε κάποια από τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα καθώς και την παράταση τους για ακόμα μία εβδομάδα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

Σε συνέχεια, της σημερινής σύσκεψης της Επιτροπής, αποφασίστηκαν τα εξής:

Τα υφιστάμενα μέτρα παρατείνονται για ακόμα μία εβδομάδα. Δηλαδή και για την επόμενη εβδομάδα δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νομό, εξακολουθούν να ισχύουν τα SMS και οι έντυπες δηλώσεις και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, με τις εξαιρέσεις που έχουν προβλεφθεί. Επίσης, η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Παράταση της απαγόρευσης του κυνηγιού και του ψαρέματος. Από την παράταση της απαγόρευσης εξαιρούνται οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης όπου στο πλαίσιο της πρόληψης της μετάδοσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα μας θα επιτραπεί το κυνήγι αγριόχοιρου μόνο σε αυτές τις τρεις περιφερειακές ενότητες. Στην περίπτωση αυτή το κυνήγι θα επιτρέπεται εντός της περιφερειακής ενότητας και μόνο και έως τέσσερα άτομα - δύο σε κάθε αυτοκίνητο. Σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών όρων θα επιβάλλεται εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων και ανάκληση της σχετικής άδειας κυνηγιού και απαγόρευση λήψης νέας άδειας για μία τριετία.

Το θέμα του κυνηγιού και του ψαρέματος θα συζητηθεί και την επόμενη Παρασκευή ενώ θα ανοίξει και η συζήτηση για το θέμα των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι αλλάζει ο αριθμός των επιβαινόντων στα ταξί. Συγκεκριμένα επιτρέπονται 2 επιβαίνοντες πλέον πλην του οδηγού.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που έχουν νοικιασμένα σπίτια στον τόπο σπουδών τους να πάνε εντός 72 ωρών να αδειάσουν, ξενοικιάσουν τις φοιτητικές τους κατοικίες εφόσον το επιθυμούν, με απαραίτητο αποδεικτικό τη λήξη του μισθωτηρίου από το TAXISNET).

Επιτρέπεται, επίσης, σε ήδη ελλιμενιζόμενα σε ελληνικά λιμάνια κρουαζιερόπλοια να μετακινηθούν σε ναυπηγεία αποκλειστικά της ηπειρωτικής Ελλάδας για εργασίες επισκευών και συντήρησης.

Επίσης, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία με φυσική παρουσία των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου. Να σημειωθεί ότι στις επιβαρυμένες περιοχές στις οποίες ισχύουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα, τα Λύκεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης, ενώ τα Γυμνάσια θα λειτουργούν δια ζώσης.

Επίσης, από την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου ανοίγουν και τα καταστήματα ΟΠΑΠ (όχι όμως τα ΟΠΑΠ Play) υπό την προϋπόθεση πάντα ότι αυτό θα επιτραπεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ακόμη, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων ανακοίνωσε την άρση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, τις Τοπικές Κοινότητες Ανθήλης του δήμου Λαμιέων και Παλαικάστρου του δήμου Σητείας- Λασιθίου και τη νήσο Κάλυμνο από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 6 το πρωί, καθώς όπως είπε το επιδημιολογικό φορτίο έχει μειωθεί σημαντικά.

Παράλληλα, λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου αποφασίστηκε η λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων για τον οικισμό Ρομά της δημοτικής ενότητας Δυστίων του δήμου Κύμης-Αλιβερίου της περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας από αύριο το πρωί, 23 Ιανουαρίου, στις 6πμ και έως την 1η Φεβρουαρίου.

Ακόμη, τα έκτακτα μέτρα παρατείνονται για μια εβδομάδα ακόμα, έως την 1η Φεβρουαρίου καθώς το ιικό φορτίο δεν έχει υποχωρήσει στον επιθυμητό βαθμό, στις ακόλουθες περιοχές:

-στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 114 ενεργά κρούσματα και από την ιχνηλάτηση έχουν προκύψει 182 στενές επαφές τους που βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό, και

-στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, που έχει αυτή τη στιγμή 59 ενεργά κρούσματα και 123 στενές επαφές.

-τα μέτρα παρατείνονται επίσης, στο δήμο Σπάρτης, που έχει 49 ενεργά κρούσματα,

-στο δήμο Εορδαίας καθώς και στη δημοτική Κοινότητα Κρόκου του δήμου Κοζάνης και την δημοτική Ενότητα Σιάτιστας του δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που έχουν αυτή τη στιγμή 66, 33 και 13 ενεργά κρούσματα αντίστοιχα

-παράταση των μέτρων αποφασίστηκε επίσης τόσο για το δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που έχει 78 ενεργά κρούσματα, όσο και για το δήμο Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Σχετικά με το δήμο Αχαρνών, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα σε συγκεκριμένες γειτονιές του προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς αντί να παρατηρείται μείωση, την τελευταία εβδομάδα υπάρχει αύξηση των ενεργών κρουσμάτων. Χθες για παράδειγμα υπήρχαν 175 ενεργά κρούσματα έναντι 166 πριν από μία εβδομάδα και παρά τα πρόσθετα μέτρα που έχουν ληφθεί. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους του δήμου για αυστηρή τήρηση των μέτρων, καθώς όπως τόνισε οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της διασποράς την επόμενη εβδομάδα ίσως να κάνει αναγκαία ακόμη μεγαλύτερη αυστηροποίηση των περιορισμών ακόμα και μια πιθανή άρση του click away.

Ακόμη, επισήμανε ότι ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών στους δήμους Κομοτηνής και Μαρώνειας-Σαπών της περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στο δήμο Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο δήμο Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Στις περιοχές αυτές, όπως υπογράμμισε, έχουν εντοπιστεί μικρά clusters (συρροές δηλαδή κρουσμάτων), ενώ τα δεδομένα των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι το επιδημιολογικό φορτίο στις περιοχές αυτές παρουσιάζει μικρές μεν αλλά σημαντικές αυξητικές τάσεις. «Προκειμένου να αντιστραφεί η εικόνα αυτή και να μην χρειαστούν επιπλέον περιοριστικά μέτρα απευθύνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας στις περιοχές αυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνεπείς στην τήρηση των μέτρων, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση του ιού στις περιοχές αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.