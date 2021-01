Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: δίνουμε μάχη με τον χρόνο και τον κακό μας εαυτό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπήκαμε σε μια φάση σταθεροποίησης και ύφεσης, τόνισε ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής.

«Είναι προφανές ότι μπήκαμε σε μια φάση σταθεροποίησης και ύφεσης» τόνισε για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα, ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως υπογράμμισε, τα κρούσματα κορονοϊού παγκοσμίως ανέρχονται στα 100 εκατομμύρια και έχουν χάσει τη ζωή τους 2 εκατομμύρια. Ενώ 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Στην Ελλάδα, επισήμανε, συνεχίζεται η μείωση των κρουσμάτων, ενώ έχει καταγραφεί μείωση 9% ασθενών με COVID-19 στις ΜΕΘ των νοσοκομείων.

«Στην Αττική αυτή τη βδομάδα 20% λιγότερες διαγνώσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα» επισήμανε. Παράλληλα, σημείωσε πως «το σύστημα Υγείας απορροφά ακόμα τους κραδασμούς από τη δεύτερη φάση».

Προειδοποίησε, παντως, ότι δίνουμε μάχη με τον χρόνο και τον κακό μας εαυτό και τόνισε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και η τήρηση αποστάσεων.