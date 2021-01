Κοινωνία

ΕΛΑΣ: στην πυρά τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών (εικόνες)

Μεταξύ άλλων, καταστράφηκαν περισσότερα από 14.000 δενδρύλλια κάνναβης και χιλιάδες ναρκωτικά χάπια.

Εκατόν εβδομήντα πέντε δέματα διαφόρων ναρκωτικών ουσιών καταστράφηκαν, σήμερα Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, με καύση σε εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια από την προβλεπόμενη από το νόμο αρμόδια Επιτροπή.

Συνολικά καταστράφηκαν :

Κοκαΐνη : 46 κιλά και 662,5 γραμμ.

Ηρωίνη : 35 κιλά και 921,8 γραμμ.

Ακατέργαστη κάνναβη : 595 κιλά και 845,5 γραμμ.

Κατεργασμένη κάνναβη : 15 κιλά και 427 γραμμ.

Δενδρύλλια κάνναβης : 14.047 τεμάχια

Μεθαμφεταμίνη : 3.745,5 γραμμάρια

MDMA : 220,9 γραμμ. και 2.232 δισκία

Όπιο : 324,7 γραμμ.

Οι παραπάνω ναρκωτικές ουσίες είχαν κατασχεθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και άλλες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και για την καταστροφή τους τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.