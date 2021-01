Υγεία - Περιβάλλον

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: 300 έλεγχοι την εβδομάδα για μεταλλάξεις του κορονοϊού (βίντεο)

Τι είπε ο Τάσος Τέλλογλου για τις δεκάδες μεταλλάξεις που έχουν εντοπιστεί μόνο στην Ελλάδα και για το πρόγραμμα του ΕΟΔΥ, για στενή παρακολούθηση των μεταλλάξεων.