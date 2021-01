Πολιτική

Τσαβούσογλου: Δεν κάνουμε πίσω στο Αιγαίο για τα 12 μίλια

Εμπρηστικές δηλώσεις απο τον Τούρκο ΥΠΕΞ, δύο ημέρες πριν την έναρξη των διερευνητικών επαφών.

Στην απόφαση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που θέτει ως «αιτία πολέμου» (casus belli) ενδεχόμενη απόφαση καθορισμού των 12 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο από την πλευρά της Ελλάδας παρέπεμψε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μ. Τσαβούσογλου, μετά τις συναντήσεις που είχε στις Βρυξέλλες.

Δύο ημέρες πριν την έναρξη των διερευνητικών επαφών ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, που επιχειρεί όπως και ο Τ. Ερντογάν, μια «επίθεση φιλίας» προς την ΕΕ, εμφανίσθηκε να δηλώνει ότι το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο δεν αφορά την Τουρκία και δεν συνδέεται με ανάλογη επέκταση στο Ιόνιο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, για το θέμα αυτό είπε ότι «είχε ξανάρθει στην επικαιρότητα και παλαιότερα. Και τότε είχαμε δηλώσει ότι το Ιόνιο και το Αιγαίο δεν συνδέονται. Υπάρχει θάλασσα. Άλλο είναι το Αιγαίο, άλλο το Ιόνιο. Κι η επέκταση εκεί των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, δεν επηρεάζει το καθεστώς του Αιγαίου Πελάγους. Επομένως, ούτε κι εμάς μας επηρεάζει».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε εμμέσως στο casus belli λέγοντας ότι «στο θέμα του Αιγαίου, στο θέμα των χωρικών υδάτων του Αιγαίου, η πολιτική της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει. Ούτε επίσης έχει αλλάξει κάτι στην απόφαση που έχει λάβει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση και από τότε μέχρι σήμερα όσα κόμματα ήρθαν στην εξουσία δεν έγινε κανένα βήμα πίσω στο θέμα της στάσης της Τουρκίας και όλοι, όλοι μας συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα. Διότι αυτό είναι ένα εθνικό θέμα».

Πρόκειται για την απόφαση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στις 8 Ιουνίου 1995, σύμφωνα με την οποία ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 μίλια αποτελεί «αιτία πολέμου» (casus belli). Μάλιστα με αυτή εξουσιοδοτήθηκε η τότε τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα.

«Η Ελλάδα θα πρέπει να αποφεύγει τέτοιες δηλώσεις» συνέχισε ο Μ. Τσαβούσογλου χαρακτηρίζοντας λάθος τις δηλώσεις του Ν. Δένδια σημειώνοντας μάλιστα ότι «δεν έχουν καμία νομική αξία» ασκώντας κριτική και στην ΕΕ αφού επισήμανε πως «κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, έγιναν κι ορισμένες δηλώσεις σχετικά με το Αιγαίο και είδα ότι αυτές υποστηρίχθηκαν και από την ΕΕ κι αυτό δεν είναι καθόλου προς όφελος της Ελλάδας».

Επίσης ανέφερε ότι «η Ελλάδα, όπως είπα και στους συνομιλητές μου στην ΕΕ, συνέχισε ορισμένες προκλήσεις. Να, όπως τοποθέτηση καλωδίων κάτω από τη θάλασσα. Ή το να θέλει ξαφνικά να κάνει ασκήσεις. Ή εκδίδει navtex, εκδίδει notam και κλείνει εναέριο χώρο και θάλασσα του Αιγαίου και βλέπουμε ότι δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια έπειτα. Δηλαδή εκδίδει Navtex και μετά δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια. Δηλ. συνεχίζει τις προκλήσεις. Περιμένουν… Κι εμείς συνεχίζουμε… Και μετά έρχονται στην ΕΕ και λένε ‘να, οι Τούρκοι συνεχίζουν τα ίδια και θέλουμε κι άλλες κυρώσεις’. Εμείς όμως τα ξέρουμε τα παιχνίδια τους. Εάν νομίζουν ότι με αυτά τα παιχνίδια, θα εγκαταλείψουμε την αποφασιστική μας στάση, όχι. Δεν έχουν κανένα όφελος από όλα αυτά».

Και ενώ εμφανίσθηκε να επικαλείται τη θέση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για τα 12 ναυτικά μίλια συνέχισε με αναφορές στις διερευνητικές επαφές που ξεκινούν τη Δευτέρα αναφέροντας πως [Εμείς από την αρχή λέμε και το δείχνουμε ότι είμαστε έτοιμοι για διερευνητικές χωρίς προϋποθέσεις. Η Ελλάδα στο παρελθόν για τον έναν ή άλλον λόγο δεν το δεχόταν. Τώρα, μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απευθύναμε, καθορίσαμε μαζί την ημερομηνία και τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν. Ελπίζω ότι θα είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές αυτές οι επαφές».

Για να καταλήξει απευθύνοντας προειδοποιήσεις προς την ελληνική πλευρά: «Και μετά τον 61ο γύρο των διερευνητικών επαφών, αυτές οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, αλλά αυτού του είδους οι προκλήσεις δεν θα ωφελήσουν καθόλου την Ελλάδα. Δεν χρειάζονται καθόλου!»