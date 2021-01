Οικονομία

“Εξοικονομώ – Αυτονομώ”: επανεκκίνηση με τεχνικές προσαρμογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει στη διαδικασία. Διευκολύνονται οι υποβολές αιτήσεων για τις πολυκατοικίες Α και Β τύπου.

Την επανεκκίνηση του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» στις τέσσερις Περιφέρειες που απομένουν, από την προσεχή Δευτέρα, με τεχνικές προσαρμογές για την ομαλότερη ροή των αιτήσεων ανακοίνωσε απόψε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου η πλατφόρμα θα ανοίξει αρχικά για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στις 27 Ιανουαρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στις 29 Ιανουαρίου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν σε πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) θα ξεκινήσει από τις 3 Φεβρουαρίου 2021 σε όλη την επικράτεια. Η ώρα έναρξης της διαδικασίας, παραμένει ως είχε, στις 10.00 πμ. Σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, έπειτα από την αξιολόγηση ζητημάτων που ετέθησαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και για την απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του Covid-19, αποφασίστηκαν οι εξής τεχνικές προσαρμογές:

Ορίζεται διάστημα πέντε λεπτών ως ελάχιστος χρόνος από τη δημιουργία της αίτησης έως την υποβολή της.

Βελτιώνονται επιμέρους σημεία που αφορούν στην πληροφόρηση που λαμβάνουν οι χρήστες κατά την συμπλήρωση στοιχείων και τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων του πληροφοριακού συστήματος.

Διευκολύνονται οι υποβολές αιτήσεων για τις πολυκατοικίες Α και Β τύπου, μεταθέτοντας την υποχρέωση υποβολής στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού για κάθε Περιφέρεια διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - 74 εκατ. ευρώ.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 73,5 εκατ. ευρώ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 130 εκατ. ευρώ.

Περιφέρεια Θεσσαλίας - 84 εκατ. ευρώ.