Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο: Άνοιξε η πλατφόρμα για άτομα άνω των 80 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγός για το ραντεβού του εμβολιασμού. Η διαδικασία.

Οι ηλικιωμένοι από 80 έως 84 ετών μπορούν πλέον να επισκεφθούν την πλατφόρμα emvolio.gov.gr για να κλείσουν ραντεβού για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η πλατφόρμα άνοιξε στις 18:00 της Παρασκευής.

Οδηγός για το ραντεβού του εμβολιασμού

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για τα ραντεβού:

Μετάβαση στο φαρμακείo ώστε να κλειστούν τα δύο ραντεβού.

Μετάβαση σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί και ένα τρίτο πρόσωπο κάνοντας μια υπεύθυνη δήλωση να κλείσει το ραντεβού.

Μέσω άυλης συνταγογράφησης και, σύμφωνα με τον υπουργό, υπήρχε και υπάρχει η μέριμνα με βάση τις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί ώστε να μπορέσει το σύστημα να προτείνει στοχευμένα ραντεβού και αυτός ο τρόπος αφορά πάνω από 50.000 πολίτες που είναι άνω των 85 ετών. Οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν τις επόμενες ώρες μηνύματα με έναν κωδικό. Στη συνέχεια, θα πρέπει να απαντήσουν στο 13034 με αυτόν τον κωδικό εφόσον είναι επιθυμητό το ραντεβού.

Μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr, καθώς μπαίνοντας σε αυτήν, δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθεί η προτεραιοποίηση και, έπειτα, με χρήση των κωδικών του TAXISnet και του ΑΜΚΑ, μπορεί κανείς να μπει εκεί, να επιλέξει εμβολιαστικό κέντρο, ημέρα και χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, να επιβεβαιώσει τα ραντεβού. Υπενθυμίζεται ότι στην προκείμενη περίπτωση είναι απαραίτητοι οι κωδικοί του TAXISnet, ενώ σε φαρμακεία και ΚΕΠ αρκεί ο ΑΜΚΑ και η ταυτότητα.

Η διαδικασία

Αν ο πολίτης είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση και λάβει SMS για ραντεβού, αυτό θα ισχύσει μόνο εάν ο πολίτης απαντήσει στο SMS ότι αποδέχεται το ραντεβού. Όσοι προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει το ραντεβού.

Αν ο πολίτης δεν επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί το ραντεβού του στο μήνυμα που θα λάβει, τότε δεν θα χάσει το δικαίωμα να εμβολιαστεί αργότερα, ενώ δεν χάνει τη σειρά του και μπορεί να κλείσει ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας, είτε σε φαρμακείο της γειτονιάς είτε σε ΚΕΠ

Αν ο πολίτης επιχειρήσει να κλείσει ραντεβού στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr κι εκεί δεν εμφανίζεται εμβολιαστικό κέντρο στην περιοχή που προτιμά, π.χ., αν κάποιος θέλει να επιλέξει εμβολιαστικό κέντρο κοντά στην περιοχή της εργασίας του, τότε μπορεί αλλάζοντας τον Ταχυδρομικό Κώδικα (ΤΚ), να αλλάξει τα εμβολιαστικά κέντρα της περιοχής που προτιμά.

Μπορεί κάποιος να αλλάξει το ραντεβού του, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο έως και 72 ώρες πριν για τον σωστό προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αν κάποιος κλείσει ραντεβού και δεν προσέλθει, μπορεί να ξανακλείσει ραντεβού αλλά μετά από έναν μήνα από το αρχικό ραντεβού και στόχος είναι, σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, «να μειώσουμε στο ελάχιστο την πιθανότητα να χαθούν πολύτιμες δόσεις εμβολίου».