VICE Specials: Δυτική Αττική “στο κόκκινο” (εικόνες)

Ο ΑΝΤ1 προβάλει την νέα έρευνα του ελληνικού γραφείου του VICE για την περιοχή με το παρατεταμένο lockdown, λόγω κορονοϊού.

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει εκτάκτως νέο επεισόδιο «VICE SPECIALS», με τίτλο «Δυτική Αττική στο κόκκινο».

Στις 17 Δεκεμβρίου, μετά από σύσταση των λοιμωξιολόγων, ανακοινώθηκε η επιβολή σκληρού lockdown επτά ημερών στην Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο και τη Μάνδρα, βάζοντας έτσι τη Δυτική Αττική στο κόκκινο. Αισθήματα φόβου και αγανάκτησης κατακλύζουν τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, καθώς θεωρούν ότι στιγματίζεται η περιοχή τους για ακόμα μία φορά.

Μία μερίδα ανθρώπων αντέδρασε στο σκληρό lockdown αγνοώντας τα μέτρα, βγαίνοντας στο δρόμο με ελληνικές σημαίες και ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Το βράδυ των Χριστουγέννων περίπου 100 άτομα προκάλεσαν επεισόδια. Tις επόμενες ημέρες υπήρξαν και ειρηνικές συγκεντρώσεις με συνθήματα, αλλά τα επεισόδια επέστρεψαν: προπαραμονή Πρωτοχρονιάς περίπου 300 άτομα νεαρής ηλικίας άρχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ και να βάζουν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν, αλλά τα επεισόδια συνεχίστηκαν, ενώ έγιναν προσαγωγές και έλεγχοι σε σπίτια.

Η Αλεξία Τσαγκάρη από το VICE βρισκόταν στην περιοχή από την πρώτη στιγμή που επιβλήθηκαν τα μέτρα και επί εβδομάδες κατέγραφε την κατάσταση στις περιοχές της Δυτικής Αττικής - από τα επεισόδια μεταξύ νεαρών της περιοχής και αστυνομικών έως τα rapid tests που διενεργούσαν κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε κεντρικά σημεία της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου.

Η κάμερα του VICE βρέθηκε και σε οικισμούς Ρομά οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα λόγω του σκληρού lockdown και κατέγραψε τις ημέρες των γιορτών γλέντια με 50-60 άτομα, κυρίως μεταξύ συγγενών.

Σχεδόν ένα μήνα μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα, τα στοιχεία του ΕΟΔΥ παραμένουν ανησυχητικά.

Τοπικοί παράγοντες, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες των περιοχών, υγειονομικό προσωπικό του Θριασιου Νοσοκομείου, μιλούν στο VICE για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.