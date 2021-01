Αθλητικά

Καταγγελίες 22χρονης για σεξουαλική παρενόχληση από τον Ουάρντα (βίντεο)

Τι υποστηρίζει η 22χρονη Ελληνίδα που διαμένει στο Ντουμπάι. Τι απαντά ο παίΚτης του ΠΑΟΚ.

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αίγυπτο με τον Αμρ Ουάρντα μετά από καταγγελίες Ελληνίδας που διαμένει στο Ντουμπάι ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον παίκτη του ΠΑΟΚ.

Η 22χρονη Φαίδρα Γκουγκούλη, ελληνικής καταγωγής, υποστηρίζει πως βρισκόταν για αρκετό καιρό σε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή μέσω των social media.

Μάλιστα, της είχε ζητήσει ουκ ολίγες φορές να συναντηθούν από κοντά, ωστόσο, η 22χρονη ήταν αρνητική. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η άρνησή της έκανε έξαλλο τον Ουάρντα, ο οποίος άρχισε να την βρίζει και να την απειλεί πως θα στείλει τα μηνύματα στους γονείς της.

Σε δηλώσεις της στην ιστοσελίδα "albawabhnews" η Φαίδρα Γκουγκούλη τόνισε πως θα καταφύγει στην δικαιοσύνη, ενώ μετά την δημοσιοποίηση των κατηγοριών για την… δράση του Αμρ Ουάρντα, πολλές κοπέλες από την Ελλάδα και την Αίγυπτο ήρθαν σε επικοινωνία μαζί της, υποστηρίζοντας πως και αυτές έχουν υποστεί ανάλογη παρενόχληση από τον διεθνή ποδοσφαιριστή.

Δημοσιογράφοι από την Αίγυπτο ήρθαν σε επικοινωνία με τον Ουάρντα, ο οποίος απάντησε ότι έχει κλείσει τους λογαριασμούς του στα social media εδώ και 45 μέρες, ενώ υποστήριξε πως έπεσε θύμα χάκερ, οι οποίοι πήραν τον έλεγχο των προσωπικών του λογαριασμών.