Υγεία - Περιβάλλον

Νέας γενιάς βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδια: Ποια τα πλεονεκτήματα τους;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε’ Καρδιολογικής ΥΓΕΙΑ.

Τι είναι οι βηματοδότες νέας γενιάς;

Πρόκειται για μικροκάψουλες που ενσωματώνουν την μπαταρία και τους μικροεπεξεργαστές (microchip) που τοποθετούνται στο εσωτερικό της καρδιάς, μέσα από καθετήρα από φλέβα του ποδιού, ο οποίος μετά το τέλος της επέμβασης αποσύρεται χωρίς να αφήνει κανένα σημάδι.

Μέχρι σήμερα, η πρώτη γενιά βηματοδοτών χωρίς ηλεκτρόδια απευθυνόταν κυρίως σε ασθενείς με βραδυαρρυθμία – κολπική μαρμαρυγή που αποτελεί μόλις το 18% όσων έχουν ανάγκη τοποθέτησης βηματοδότη.

Η νέα γενιά βηματοδοτών, που πρόσφατα τοποθετήθηκαν στο ΥΓΕΙΑ, διαθέτουν αισθητήρα και κατάλληλο λογισμικό, που δίνουν τη δυνατότητα αίσθησης της κολπικής συστολής και ακολούθως βηματοδότησης των κοιλιών.

Η επίτευξη συγχρονισμού κόλπων – κοιλιών γίνεται για πρώτη φορά σε βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδια και το γεγονός αυτό επεκτείνει την ένδειξη τοποθέτησης αυτών των μικροσκοπικών συσκευών και σε ασθενείς με κολποκοιλιακό αποκλεισμό που διατηρούν κανονικό φλεβοκομβικό ρυθμό (πέραν της βραδυαρρυθμίας – κολπικής μαρμαρυγής, που ήταν μέχρι τώρα). Με αυτό τον τρόπο οι νέοι βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδια απευθύνονται σε πολύ περισσότερους και συγκεκριμένα, σχεδόν στο 50% των ασθενών που έχουν ανάγκη για τέτοια θεραπεία.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους κυμαίνεται από 8 με 13 χρόνια, ανάλογα με το ποσοστό του χρόνου βηματοδότησης, ενώ είναι συμβατός με διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Τέλος έχουν τη δυνατότητα τηλεμετρικού ελέγχου (από απόσταση) μέσω διαδικτύου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών βηματοδοτών;

Σε σχέση με τους συμβατικούς βηματοδότες (με ηλεκτρόδια) επιτυγχάνεται σημαντική μείωση (63%) επιπλοκών που αν και σπάνιες, μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε ασθενείς (αιμάτωμα, πνευμοθώρακας, θραύση – δυσλειτουργία ηλεκτροδίου, ανεπάρκεια τριγλώχινας, λοίμωξη θήκης, ενδοκαρδίτιδα κ.λπ.).

Επίσης γίνονται πολύ καλύτερα ανεκτοί από τους ασθενείς, καθώς δεν απαιτείται τομή του δέρματος στο θωρακικό τοίχωμα ούτε δημιουργία θήκης όπου θα τοποθετηθεί η μπαταρία. Αυτό έχει σαν συνέπεια καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ δεν επηρεάζεται καθόλου και η κίνηση του ώμου, όπως συμβαίνει στους κλασσικούς βηματοδότες.

Αυτό είναι σημαντικό για νεότερους ασθενείς με έντονες σωματικές – αθλητικές δραστηριότητες αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες με προβλήματα αρθρίτιδας του ώμου.

Επιπλέον οι βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδια αποτελούν ιδανική λύση για ασθενείς με απόφραξη ή ανωμαλία των φλεβών των άνω άκρων που κάνει αδύνατη τη δίοδο ηλεκτροδίων ή για περιπτώσεις που απαιτείται η διατήρηση των μεγάλων φλεβών για άλλους σκοπούς (όπως για αιμοκάθαρση σε νεφροπαθείς, χημειοθεραπεία σε καρκινοπαθείς κ.λπ.).

Η εμπειρία εμφύτευσης βηματοδοτών χωρίς ηλεκτρόδια στο ΥΓΕΙΑ

Το ΥΓΕΙΑ διαθέτει την υποδομή, την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, που εφαρμόζει πρωτοποριακές θεραπείες σε καρδιολογικούς ασθενείς και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Ε΄ Καρδιολογικής Κλινική του ΥΓΕΙΑ, πραγματοποίησε πρόσφατα, στο Αιμοδυναμικό - Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο του ΥΓΕΙΑ, τις πρώτες εμφυτεύσεις στην Ελλάδα βηματοδοτών χωρίς ηλεκτρόδια και δυνατότητα κολποκοιλιακού συγχρονισμού (Medtronic Micra AV).

Ο νέος τύπος βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια έλαβε CE mark για την Ευρώπη στις 15/6/2020 και το ΥΓΕΙΑ συγκαταλέγεται στα πρώτα κέντρα στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκαν για να εφαρμόσουν αυτή τη θεραπεία.

















*Άρθρο του Θεόδωρου Αποστολόπουλου, Καρδιολόγου, Διευθυντή Ε’ Καρδιολογικής ΥΓΕΙΑ.