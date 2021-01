Αθλητικά

Στήριξη στην Μπεκατώρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας

Η World Sailing "πλέκει" το εγκώμιο της Ελληνίδας Ολυμπιονίκη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας (World Sailing), υπογραμμίζει ότι έχει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφής παρενόχληση ή κακοποίηση, ενώ στέκεται στο πλευρό της Σοφίας Μπεκατώρου, την οποία «υποστηρίζει μετά την γενναία της απόφαση να παρουσιάσει την φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση που βίωσε ως αθλητής».

Η ανακοίνωση:

Η World Sailing, ως ο παγκόσμιος φορέας για το άθλημα της ιστιοπλοΐας, έχει μηδενική ανοχή για κακοποίηση και παρενόχληση σε οποιαδήποτε μορφή.

Οι ιστιοπλόοι έχουν το δικαίωμα σε μια θετική και ευχάριστη εμπειρία του αθλήματος σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς φόβο κατάχρησης και παρενόχλησης.

Η World Sailing (Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας) έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να διασφαλίζει την ευημερία των ατόμων στο άθλημα.

Η World Sailing υποστηρίζει τη Σόφια Μπεκατόρου, δύο φορές Ολυμπιονίκης και μέλος της Επιτροπής Αθλητών της World Sailing, μετά την γενναία της απόφαση να παρουσιάσει την φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση που βίωσε ως αθλητής.

Η Jo Aleh, πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας και μέλος του Παγκόσμιου Ιστιοπλοϊκού Συμβουλίου, σχολίασε, «Η Σοφία έδειξε τεράστια γενναιότητα όταν βγαίνει μπροστά και μιλάει δημόσια. Αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή για αυτήν και έχει την πλήρη υποστήριξη της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας.

Η Σοφία είναι τεράστια αθλήτρια, γνωστή για το πάθος και τη δέσμευσή της στο άθλημα. Έχει οδηγήσει στο νερό και τώρα έξω από αυτό. Ελπίζω ότι η γενναιότητά της μπορεί να εμπνεύσει άλλους που έχουν αδικηθεί να προχωρήσουν και ότι εκείνοι που έχουν διαπράξει τέτοια εγκλήματα θα λογοδοτήσουν».