Fitch: Σταθερή παρέμεινε η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας

Εκτιμά πως η μείωση του ΑΕΠ στη χώρα μας ξεπέρασε το 10%, αναμένοντας ισχυρή οικονομική ανάκαμψη την επόμενη διετία.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα “BB” με σταθερές προοπτικές.

Σύμφωνα με τον οίκο Fitch, το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9,2% σε ετήσια βάση κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020, λόγω της ιδιαίτερα απότομης πτώσης των εξαγωγών κατά περίπου 25%, και κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των τουριστικών αφίξεων. Για το σύνολο του 2020, ο οίκος εκτιμά ότι η μείωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 10,2%.

Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αναμένει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη την επόμενη διετία, υπό την προϋπόθεση σημαντικής βελτίωσης στην παγκόσμια υγειονομική κρίση λόγω των εμβολίων, καθώς και της εμπροσθοβαρούς απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας αντανακλά το υψηλό επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματός της, τα οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο των χωρών με αξιόχρεο “BB” και “BBB”, καθώς και τις επιδόσεις διακυβέρνησής της που είναι υψηλότερες από τις περισσότερες χώρες με μη επενδυτική διαβάθμιση. Αυτά τα ισχυρά σημεία σταθμίζονται με την αδύναμη μεσοπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη, ένα πολύ υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα και τα πολύ υψηλά επίπεδα χρέους της γενικής κυβέρνησης και εξωτερικού χρέους. Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν τον βαθμό εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ακόμη και μετά το σοκ στην οικονομία και τα δημόσια οικονομικά από την πανδημία της COVID-19 και τους κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές.