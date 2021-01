Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο Moderna: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις αλλεργικές αντιδράσεις

Πόσα είναι τα περιστατικά αναφυλαξίας που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ και σε ποιες κατηγορίες ήταν πιο κοινά τα συμπτώματα.

Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού της Moderna φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σπάνιες, ανακοίνωσαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC), αφότου πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν την πρώτη δόση.

Βάσει των δεδομένων, το CDC λέει ότι η αναφυλαξία, μια απειλητική αλλεργική αντίδραση, καταγράφηκε σε 2,5 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμυρίου εμβολίων που χορηγήθηκαν.

Έως τις 10 Ιανουαρίου, είχαν καταγραφεί 10 περιστατικά αναφυλαξίας μεταξύ 4,04 εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου της Moderna, σύμφωνα με την Εβδομαδιαία Έκθεση των CDC για τη Νοσηρότητα και τη Θνησιμότητα.

Τα CDC ανέφεραν πως τα χαρακτηριστικά των σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων στο εμβόλιο της Moderna ήταν παρόμοια με εκείνα που είχαν καταγραφεί με το εμβόλιο κατά της COVID-19 των Pfizer και BioNTech.

Και στα δύο εμβόλια, τα συμπτώματα εκδηλώθηκαν σε διάστημα λεπτών μετά τον εμβολιασμό και ήταν πιο κοινά μεταξύ των γυναικών. Πολλοί από αυτούς που υπέστησαν αναφυλαξία μετά τη χορήγηση του εμβολίου είχαν ιστορικό αλλεργιών ή αλλεργικών αντιδράσεων και μερικοί είχαν επεισόδιο αναφυλαξίας κατά το παρελθόν, σύμφωνα με το CDC.