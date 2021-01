Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νόσησε πριν από τρεις μήνες και ακόμη χρειάζεται οξυγόνο (βίντεο)

Ο Γιάννης Πανακάκης περιγράφει την “κληρονομιά” που του άφησε η COVID-19 και απευθύνει έκκληση στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν.