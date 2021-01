Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Υφασμάτινες μάσκες: Δεν αλλάζει τις συστάσεις του ο ΠΟΥ

Διευκρινίσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μετά την απόφαση ορισμένων χωρών να αξιώσουν ιατρικές μάσκες σε καταστήματα και μέσα μεταφοράς.

Οι υφασμάτινες μάσκες εξακολουθούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικές, ακόμη και απέναντι στα νέα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, καθώς ο τρόπος μετάδοσης του ιού είναι ο ίδιος, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος δεν προβλέπει να προβεί σε αλλαγή των συστάσεών του.

«Οι υφασμάτινες μάσκες, οι μη χειρουργικές, μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 60 ετών που δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας», υπογραμμίζει η υπεύθυνη του ΠΟΥ για την διαχείριση της πανδημίας της COVID-19, Μαρία Φαν Κερκχόβε.

«Στις ζώνες στις οποίες κυκλοφορεί ο ιός, οι μάσκες πρέπει να φοριούνται όταν οι άνθρωποι συνωστίζονται και καθίσταται αδύνατο να τηρηθεί απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου του ενός από τον άλλο, όπως και σε δωμάτια με καθόλου ή λίγο εξαερισμό», πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η Γερμανία και η Αυστρία μόλις αξίωσαν τη χρήση ιατρικών μασκών (χειρουργικές ή FFP2) στα εμπορικά καταστήματα και τα μέσα μεταφορών.

Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από την πλευρά της να μην χρησιμοποιούνται πλέον κάποιες υφασμάτινες μάσκες, όπως αυτές που φτιάχνονται στο σπίτι, οι οποίες κρίνεται ότι δεν φιλτράρουν επαρκώς τον αέρα, μετά την εμφάνιση νέων παραλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού που είναι πιο μεταδοτικά.

«Οι χώρες είναι ελεύθερες να λάβουν τα μέτρα που κρίνουν απαραίτητα», συνέχισε η Μαρία Φαν Κερκχόβε. Ωστόσο ακόμη και με παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού που μπορεί να είναι πιο μεταδοτικά «δεν έχουμε καμία ένδειξη που να αφήνει να εννοηθεί ότι ο τρόπος μετάδοσης άλλαξε», σημείωσε η αξιωματούχος του ΠΟΥ για την διαχείριση της πανδημίας. Γι’ αυτό, συνέχισε, όσον αφορά τις ισχύουσες συστάσεις, «δεν έχουμε την πρόθεση να τις αλλάξουμε σε αυτό το στάδιο».