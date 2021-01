Κόσμος

Τζέιμς Ψάκι: Ο πατέρας της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Δηλώνει υπερήφανος για την κόρη του και μιλάει για την ελληνική καταγωγή της.

Ενθουσιασμένος και συναισθηματικά φορτισμένος για την ανάληψη από την Τζεν Ψάκι του αξιώματος της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1, ο πατέρας της, Τζέιμς.

Ο κ. Ψάκι υπενθύμισε πως η κόρη του διετέλεσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά το παρελθόν και γνωρίζει πολύ καλά τις διεθνείς σχέσεις και τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα.

Είπε πως μεγάλωσε την κόρη του, με σκοπό να είναι δυνατή, ανεξάρτητη και να έχει επιχειρηματικό πνεύμα. Και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι είναι ατρόμητη.

Η Τζένιφερ Ψάκι έχει επισκεφθεί την Ελλάδα και δηλώνει υπερήφανη για την ελληνική καταγωγή της, σημείωσε.