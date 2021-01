Κόσμος

Τζέιμς Ψάκι: Ο πατέρας της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Δηλώνει υπερήφανος για την κόρη του και μιλάει για την ελληνική καταγωγή της.

Μια καλημέρα, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, είπε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τους “Πρωινούς Τύπους” ο Τζέιμς Ψάκι, o πατέρας της ομογενούς εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Τζένιφερ Ψάκι, που πλέει σε πελάγη ευτυχίας για την επαγγελματική καταξίωση της κόρης του.

Ο κ. Ψάκι υπενθύμισε πως η κόρη του διετέλεσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά το παρελθόν και γνωρίζει πολύ καλά τις διεθνείς σχέσεις και τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα.

Ποιος είναι όμως ο χαρακτήρας της 42χρονης Ελληνοαμερικανίδας και εκπροσώπου της κυβέρνησης Μπάιντεν; «Την μεγαλώσαμε ώστε να είναι δυνατή, ανεξάρτητη και ρηξικέλευθη. Είναι πολύ ικανή, έμπειρη και τελικά ατρόμητη», είπε ο Τζέιμς Ψάκι.

Η Τζένιφερ Ψάκι όχι μόνο είναι περήφανη για τις ελληνικές ρίζες της, αλλά έχει επισκεφθεί και αρκετές φορές στο παρελθόν την χώρα μας.

Πώς πιστεύει ο Τζέιμς Ψάκι ότι η κόρη του θα συνδυάσει την ανατροφή των δύο παιδιών της με τον νέο της επαγγελματικό ρόλο; «Προσεύχομαι να μπορέσει να τα συνδυάσει, να φροντίσει την οικογένειά της, τον γιο και την κόρη της και να διαχειριστεί το σπιτικό της. Είναι μια δουλειά με πολλές προκλήσεις».

Η Τζένιφερ, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας Ψάκι που έχει διακριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού την καταξίωση είχε γνωρίσει και ο προπάππους της, ο οποίος γεννήθηκε το 1890 στη Θεσσαλονίκη και μετανάστευσε στην Αμερική το 1904.