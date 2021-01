Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχουν εκλογές στον ορίζοντα (βίντεο)

Τι είπε ο ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για τον εμβολιασμό και τη μείωση ΕΝΦΙΑ και δημοτικών τελών.

Δεν υπάρχουν εκλογές στον ορίζοντα, ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, υπογραμμίζοντας πως «σημασία έχει να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος».

Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που έχει δοθεί για την αλλαγή του εκλογικού νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης. Όπως είπε, από τις συζητήσεις που είχε με δημάρχους, εισέπραξε κλίμα συναίνεσης στην κατάργηση της απλής αναλογικής και στη θέσπιση ενός ορίου για την εκλογή συνδυασμού στους ΟΤΑ. Εκτίμησε ότι θα βρεθεί η κοινή συνισταμένη στις διαβουλεύσεις με ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, μεταξύ 3% και 5%.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών μίλησε επίσης για τα 2,5 δις. ευρώ του αναπτυξιακού προγράμματος “”Αντώνης Τρίτσης”, τονίζοντας πως είναι μία σημαντική ευκαιρία για την τοπική αυτοδιοίκηση να υλοποιήσει έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Όσον αφορά στον εμβολιασμό, ανέφερε πως σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπάρχει, από τις αρχές Μαρτίου κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ θα εμβολιάζουν τους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, παραπέμποντας σε σχετικές ανακοινώσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα.

«Περιμένω πως το επόμενο διάστημα θα έχουμε αύξηση των διαθέσιμων δόσεων εμβολίων», συμπλήρωσε. Προανήγγειλε επίσης διευκολύνσεις για τους κατοίκους των μικρών νησιών, με αποστολές μονάδων του ΕΟΔΥ που θα κάνουν τους εμβολιασμούς εκεί.

Ερωτηθείς για τη μείωση ΕΝΦΙΑ και δημοτικών τελών, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών είπε πως έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους, εκτίμησε πως θα είναι το 2022.